Bir gün Abdullah Gül...

Ekrem Dumanlı Perşembe günü kişisel YouTube kanalından yayınlayacağı videonun tanıtımını yaptı.







36 saniyelik tanıtım videosunda Dumanlı, 'Abdullah Gül'ün ne zaman geldiğini anlatacağım, Abdullah Gül, bana gelip dedi ki, ‘Hocaefendi’yi çok özledim, beni bir görüştür' dedi.





Dumanlı, 'Şimdi ben bunları anlatıyorum, Reis'çi troller de, 'Abdullah Gül'ün aleyhine şunu anlattı bunu anlattı diye çok sevinmesin... Reisleri ile de anlatacağım çok şey var' şeklinde konuştu.





Şimdi herkes, Ekrem Dumanlı'nın kişisel YouTube kanalında yayınlanacak videoyu merakla bekliyor.