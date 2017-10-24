Bir çocuk tanıdım... Bir anne tanıdım...

OHAL döneminde binlerce kadın tutuklandı. Bunlardan pek çoğu çocuğuyla ya da bebeğiyle birlikte tutuklu durumda. Bu duygularla kaleme alınan bir mektup Aktifhaber sitesinde yayınlandı





Bir çocuk tanıdım cezaevinde 1,5 yaşında ateşlendi ve annesiz gardiyanlarla hastaneye götürüldü.

Bir çocuk tanıdım 4 yaşında bahçede göremediği çiçekleri duvarlara çizen

Bir çocuk tanıdım 3,5 yaşında anne her yerde seni aradık bu saklambaç uzun sürdü diyen

Bir çocuk tanıdım aylar sonra annesini gören ve kekelemeye başlayan

Bir çocuk tanıdım anne gözlerim biraz ağlamak istiyor diyen

Bir çocuk tanıdım beş numara gözlükleriyle cezaevinden başka gidecek hiçbiryeri olmayan. Göz bantlarıyla öğretmen annesinin kucağına sığınan. Boyama kitapları verilmeyen.

Bir çocuk tanıdım ejderhaları çok seven, cezaevinin duvarlarına sadece ejderhaların yıkabileceğine inanan.

Bir çocuk tanıdım babasını hiç göremeyen dayısına kapalı görüşlerde camın arkasından baba diye ağlayan.

Bir çocuk tanıdım cezaevinin demir kapısındaki deliğin önünde bekleyen.

Bir çocuk tanıdım dokuz yaşında beş yaşındaki kardeşiyle annesinin görüşüne giden bazen de babasının

Bir anne tanıdım yeni doğan bebeğini cezaevine getiremediği için sütünü lavaboya sagan

Bir çocuk tanıdım daha 4 yaşında depresyon ilaçları kullanan

Bir çocuk tanıdım annesiyle babasının mektuplaşarak haberleşebildiği

Bir çocuk tanıdım okulumu kötü adamlar kaçırdı diye ağlayan

Bir çocuk tanıdım çikolata almak için cezaevi kantinine dilekçe yazması gerektiğini öğrenen

Bir anne tanıdım üç çocuğu ayrı şehirlerde cezaevinde kalan

Bir çocuk tanıdım astım alerjisi nedeniyle makineye bağlanması gereken ve o makinanın hiç zamanında gelmediği.

Bir genç tanıdım 19 yaşında. Dereceyle girdiği okuluna devam edemeyen. Okulların açıldığı gün teselli edetmeye kıyamadığımız.

Bir anne tanıdım tedaviyle hamile kalıp, polis arayınca bebeğini düşüren, o halde gözaltına alınan.

Bir anne tanıdım, bayram yaklaşınca koğuş arkadaşlarını dolaşıp "Lütfen bayram demeyin, kızımın aklına babası ve gezmek gelip ağlıyor" diyen ve tüm koğuşun bayram kelimesini yasaklayıp, bayram sabahı çocuk uyurken gizlice bayramlaştığı.





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