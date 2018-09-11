'Bir ayet için 10.5 yıl ceza aldım, şükürler olsun'

Kronos'ta yer alan habere göre Zaman gazetesi yazarları Mümtaz’er Türköne ve Mustafa Ünal’a verilen 10.5 yıl hapis cezalarının gerekçeli kararı açıklandı. Zaman gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Ünal, gerekçeli karara ilişkin düşüncelerini cezaevinden yazdığı bir mektupla okurları ile paylaştı.





Haklarında verilen kararın tamamen hukuk dışı, evrensel hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu hatırlatan Ünal, “Devlet veya iktidar sahipleri bana ‘Hukukun Kerbelası’nda 1 damla adaleti çok gördü. Bir ayeti twit mesajı olarak yazmama 10.5 yıl ceza verdi” değerlendirmesinde bulundu.





Ünal, “Nahl Suresi’nin 90. Ayetini (Muhakkak Allah Adaleti Emreder…) terör örgütü üyeliğinin delili olarak yazmışlar. Mahkeme salonları bunu da mı görecekti? Türk yargısı bu durumlara da mı düşecekti? Aldığım cezaya değil, mahkemenin bir ayeti suç bulmasına yanıyorum.” ifadelerini kullandı.





‘ALLAH ADALETİ EMREDER…’





Mustafa Ünal hakkındaki hükmün gerekçeli kararına karşı yazdığı mektubunda okuyucuları ve kamuoyu ile şu görüşlerini paylaştı:





‘Muhakkak Allah Adaleti Emreder…’





Silahlı terör örgütü üyeliğinden 10.5 yıllık cezanın merakla beklediğim gerekçesi çıktı. Tam bir şok… Mutalanın aynısı. Kopyala yapıştır için 2 ay beklemeye gerek var mıydı? Savunmamda canhıraş adalet çığlığım yargıçların yüreğine ve vicdanına hiç değmemiş.





Nahl Suresi’nin 90. Ayetini (Muhakkak Allah Adaleti Emreder…) terör örgütü üyeliğinin delili olarak yazmışlar. Mahkeme salonları bunu da mı görecekti? Türk yargısı bu durumlara da mı düşecekti?





‘ALDIĞIM CEZAYA YANMIYORUM’





Her Cuma günü alışkanlık haline getirdiğimiz bu ayet twitter mesajı mahkum oldu. Aldığım cezaya değil, mahkemenin bir ayeti suç bulmasına yanıyorum. Savunmamda yaptığım onca uyarı boşa gitti. Savcı ayeti suç delili olarak yazdı, mahkeme bir ayeti yargıladı ve suç kanıtı olduğuna hükmetti. Bu karara saygı duymuyorum. Tarihe ve Allah’a şikayet ediyorum. Adalet çığlığımın Ankara’dan duyulmasını beklemiyorum.





Mahkeme iddianamede yer alan 8 yazı başlığını hükme gerekçe yaptı. Dosyada yazıların içerik metinleri yok. Yazılı ve sözlü taleplerime rağmen metinler dosyaya konmadı.





Dünya hukuk tarihinin eşini görmediği bir skandaldır bu. “Nereye?” başlığı tek başına nasıl suç olabilir? Yargıçlara hangi harfte suç görüyorsanız belirtiniz demiştim. Dikkate almadılar.





“Aman Dikkat!” terör örgütü üyeliğine nasıl delil olabilir? Harfleri silahlı olarak mı gördü yargıçlar? “Yeni Parti mi?” başlığı 10.5 yıl ceza almama neden olan terör örgütü üyeliğinin kanıtı. Türkiye duysun… Dünya duysun… Hangi hukuk sisteminde böylesine gayri ciddiliğe fırsat verilir? Böyle pervasızlık görülmüş müdür? O başlıklardan müneccimler, falcılar bile bir sonuç çıkaramazlar. 2018 Türkiyesinde yargıçlar müneccimleri aştı. Falcıların hayal (gücü) bu kadar geniş değildir. Normal bir ülkede böyle bir gerekçe yazan hakimin diploması iptal edilir. HSK’ya şikayet ettim. Ama sonuç beklemiyorum.





‘HUKUKUN KERBELASI’





Devlet veya iktidar sahipleri bana ‘Hukukun Kerbelası’nda 1 damla adaleti çok gördü. Bir ayeti twit mesajı olarak yazmama 10.5 yıl ceza verdi. Yazıları metinlerini bile dosyaya koymaya tenezzül etmedi. Bırakın evrensel kriterleri klasik Ankara kriterlerini bile bana arattı.





Yazı başlığından 10.5 yıl ceza alan gazeteciyim. Bir ayeti mesaj olarak yazdığım için 10.5 yıl ceza alan bir gazeteciyim. Tarihe böyle geçiyorum. Şükürler olsun. .. Okuyucularım beni böyle hatırlasın.



