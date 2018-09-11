Ünlü spiker çektiği videoyla TRT'yle ilişkisini kestiğini duyurdu

Geçtiğimiz aylarda kişisel sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak ekranı bırakma kararı aldığını duyuran Kiraz, ayrılık açıklamasını da bir veda videosu çekerek yaptı.





Veda videosunda Kiraz’ın taktığı Atatürk’lü yüzüğün sık sık ekrana gelmesi dikkat çekerken, sunucu “Geçtiğimiz haziran ayının son günü TRT Haber ekranından ayrıldığımı açıklamıştım. Bugün 7 Eylül 2018 tarihi itibariyle de 35 yıldır görev yaptığım, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’ndan ayrılıyorum. Tümüyle bugünden itibaren TRT ile ilişkimi kesiyorum. Her zaman sevginizle desteğinizle, hep o sıcaklığınızı yanımda hissettim. İyi ki varsınız. Bir gün bir başka yerde inşallah yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın” ifadelerini kullandı.

