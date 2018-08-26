Binlerce kişinin tatil dönüş bilgilerini çaldılar!

Habertürk'te yer alan habere göre, İngiltere'de tatil köyü şirketi Butlins, 34 bin müşterisinin kişisel bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini ve bu kişilere ait özel bilgilerin tehlikede olduğunu duyurdu.







Şirket, siber bir saldırıya maruz kaldıklarını, binlerce müşterisinin isimleri, ev adresleri, iletişim bilgileri ve tatil dönüş tarihlerinin hackerların eline geçtiğini açıkladı.





Ekonomik tatil planları ile tanınan ünlü şirket, hiçbir finansal bilginin açığa çıkmadığı ancak kişisel bilgilerin tehlikede olabileceğini duyurdu. Yönetim Müdürü Dermot King ise kazadan büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi ve siber saldırının mağduru olan müşterileri tespit etmek çalışmaların başladığını duyurdu.





Ayrıca Butlins’in müşterilerinin güvenliğini çok ciddiye aldığını ve güvenlik işlemlerinde arttırmaya gidileceğini de sözlerine ekledi.





Şirket, siber saldırının ileri teknoloji bir hackleme tekniği ile değil sıradan bir oltalama-kimlik avı ile yapıldığını ileri sürdü. Kimlik hırsızlığı ise genellikle e-postalara iliştirilen ve zararsız görünen linkler vasıtasıyla gerçekleştiriyor. Çalışanlardan birinin dikkatsizliği bilgisayar korsanlarının içeri sızmasına ve bilgilerin ele geçirilmesine sebep olmuş olabilir.





Kaza sonucu hala basit siber suç taktiklerinin işe yaradığını dile getiren güvenlik firması ZoneFox’un kurucusu Jamie Graves, bilgilerin nerede olduğunu ve hangi amaçla kullanıldıklarını yine teknoloji sayesinde bulabileceklerini ifade etti. Trusted Knight’ın yöneticisi olan Trevor Reschke ise basit saldırıların genellikle en etkili ve ciddi saldırılar olduğunu söyledi.





Reschke’e göre çoğu insan e-postasını işyerinde kullanıyor. Meşgul ve yoğun vakitlerde işlerini yerine getirmeye çalışırken güvenliği bir anlık unutabiliyorlar ve basit hatalar yapabiliyorlar.