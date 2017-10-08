Binali Yıldırım'ın koltuğunu mu istedi?

Yeniçağ gazetesi yazarı ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Takan iddiasına göre Gökçek pazarlık çıtasını yüksek tuttu.

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Melih Gökçek kaç vakte kadar gider?.. Falcı değiliz. Her şey ortada. R. Erdoğan'ın istifa talebinden geri adım atmadığı da görülüyor. Yaklaşık 2 saat süren gece yarısı saray buluşmasında çok sıkı pazarlıklar yapıldığı da kesin. Nasıl bir pazarlık yapıldığına ve tarafların ellerindeki kozlar hakkında fikriniz olsun diye saray kaynaklarından ulaştığım perde arkasından özel bir not vereyim. Görüşmenin en hararetli anında Melih Gökçek konuyu Başbakan Binali Yıldırım ile Enerji Bakanı damat Berat Albayrak arasındaki uyumsuzluk ve süre giden kavgalara getirir ve şöyle der; "İsterseniz ben sizi rahatlatayım. Ben oraya geçeyim."





Gökçek'in "orası" diye kastettiği yer Binali Yıldırım'ın koltuğudur. Erdoğan, "Ben sizden öneri istemiyorum. Size öneri sunuyorum" diye istifa talebini yineleyip o bölümü kapatır.







