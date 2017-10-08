Samanyolu Haber /Gündem / FLAŞ... İdlib'e doğru top atışı başladı /08 Ekim 2017 10:08

FLAŞ... İdlib'e doğru top atışı başladı

Askeri kaynaklara göre İdlib'de ÖSO'ya destek amaçlı TSK tarafından top atışı yapıldığı açıklandı.

SHABER3.COM

NTV'nin aktardığına göre, atışlar Cilvegözü'nden yapıldı. ÖSO'ya destek amacıyla, fırtına obüslerinden 4-5 atış yaptığı belirtildi.Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk askerlerinin sınırda Tahrir el Şam’la çatışmaya girdiğini öne sürdü.

Rusya, Türkiye ve İran'ın ortak kararı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinde gerçekleşecek operasyon için hazırlıklarını hızlandırdı. Askeri birlikleri İdlib’e götürecek araçlar ile güvenliği sağlayacak tank ve hava savunma sistemlerinin sınıra sevki tamamlandı. Kayseri Komando Tugayı’ndan birlikler de sınıra konuşlandırıldı. Türkiye, Rusya ve İran, eylül ayında Astana’da, çatışmasızlık bölgesine 500’er asker gönderme konusunda uzlaşmıştı. Buna göre Rusya, İdlib çevresinde, Türkiye ise kent merkezinde güvenliği sağlayacak.
<< Önceki Haber FLAŞ... İdlib'e doğru top atışı başladı Sonraki Haber >>

'Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya?'

'Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya?'

3 çocuklu kızı ve damadı tutuklu, kendi kanser olan nine anlatıyor

3 çocuklu kızı ve damadı tutuklu, kendi kanser olan nine anlatıyor

'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'

'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'

Pakistan meclisinde gündem oldu...

Pakistan meclisinde gündem oldu...

15 Temmuz'da yapılan kontrollü darbenin esas hedefi ne ?

15 Temmuz'da yapılan kontrollü darbenin esas hedefi ne ?

Kadını sokak ortasında polisler darp etti...

Kadını sokak ortasında polisler darp etti...

Abdülkadir Selvi'yi canlı yayında trollediler!

Abdülkadir Selvi'yi canlı yayında trollediler!

İzmir'de Hizmet'e ait kapatılan yurdu kundakladılar!

İzmir'de Hizmet'e ait kapatılan yurdu kundakladılar!

Yeni Türkiye: Mafya infaz edip sosyal medyadan paylaşıyor

Yeni Türkiye: Mafya infaz edip sosyal medyadan paylaşıyor

Yiğit Bulut tekrarladı: Irak'taki Kürtler Türkiye'ye katılmak istiyor

Yiğit Bulut tekrarladı: Irak'taki Kürtler Türkiye'ye katılmak istiyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:01:19