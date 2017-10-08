FLAŞ... İdlib'e doğru top atışı başladı





Rusya, Türkiye ve İran'ın ortak kararı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinde gerçekleşecek operasyon için hazırlıklarını hızlandırdı. Askeri birlikleri İdlib’e götürecek araçlar ile güvenliği sağlayacak tank ve hava savunma sistemlerinin sınıra sevki tamamlandı. Kayseri Komando Tugayı’ndan birlikler de sınıra konuşlandırıldı. Türkiye, Rusya ve İran, eylül ayında Astana’da, çatışmasızlık bölgesine 500’er asker gönderme konusunda uzlaşmıştı. Buna göre Rusya, İdlib çevresinde, Türkiye ise kent merkezinde güvenliği sağlayacak.



NTV'nin aktardığına göre, atışlar Cilvegözü'nden yapıldı. ÖSO'ya destek amacıyla, fırtına obüslerinden 4-5 atış yaptığı belirtildi.Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk askerlerinin sınırda Tahrir el Şam’la çatışmaya girdiğini öne sürdü.