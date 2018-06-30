Binali Yıldırım'ı Meclis Başkanı yapacaklar

Hürriyet'in haberine göre, Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan MKYK (Merkez Karar ve Yönetim Kurulu) toplantısında Meclis takvimi ile birlikte Meclis yönetimi ile ilgili süreç de değerlendirildi.







MKYK üyeleri arasında yapılan eğilim yoklamasında Meclis Başkanlığı için Yıldırım'ın adı öne çıktı.





Toplantıda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim sonuçlarını planlanandan daha erken açıklayabileceği de belirtilerek Meclis takvimi için buna göre yeni bir takvim üzerinde duruldu.





'SOYLU'NUN 'CHPLİLERİ ŞEHİT CENAZELERİNE ALMAYIN' AÇIKLAMASI MKYK'DE GÜNDEM OLUŞTURMADI'





YSK'nın sonuçları erken açıklaması halinde milletvekili yemin töreninin 7 Temmuz Cumartesi, Cumhurbaşkanı yemin töreninin de 8 Temmuz Pazar günü yapılabileceği öngörüldü.





Yaklaşık 2 saat süren toplantıda seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepki çeken 'CHPlileri şehit cenazelerine almayın' açıklamasının ise gündem oluşturmadığı öğrenildi.