'Koğuşa geçtiğimde ilk iş, kendime kettle aldım'

“Silahlı terör örgütüne yardım”, “gizli tanığı deşifre etmek”, “soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek” gibi iddialarla tutuklanan eski CHP milletvekili Eren Erdem, hapishaneden mesaj yolladı.
Erdem’in Twitter hesabında yayınlanan mesajda, şu ifadelere yer verdi:
“Silivri’den herkese selamlar…Moralim son derece iyi…Koğuşa geçince ilk işim kendime kettle aldım. Geçmişte Silivri zindanları yıkılmıştı, inanıyorum ki yine yıkılacak…Beni unutmayın…Eren Erdem”
İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çıkartılan yakalama kararı üzerine gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece de tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.