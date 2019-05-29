Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım'a verilen anket sonucunda CHP'li İmamoğlu önde /29 Mayıs 2019 09:44

Binali Yıldırım'a verilen anket sonucunda CHP'li İmamoğlu önde

MAK Araşatırma Şirketi, 23 Haziran İstanbul seçimleri için yaptığı araştırmada önemli sonuçlara ulaşırken CHP'li İmamoğlu'nun AKP'li Yıldırım'dan önde olduğunu açıkladı.

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MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi'nin, 23 Haziran İstanbul seçimleri için 11 bin kişi üzerinden yaptığı araştırma sonuçlarına dair dikkat çekici detaylar ortaya çıktı.

MAK Araştırma Şirketi'nin sonuçlarına göre AKP-MHP Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP-İYİ Parti Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu arasında yaklaşık yüzde 2'lik bir fark olduğu tespit edildi.

Araştırma sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP-MHP Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın oy oranının 48,2 olduğu ortaya çıkarken, CHP-İYİ Parti Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nun oy oranı ise 50,3 olduğu belirlendi.

Araştırma çerçevesinde aşağıdaki sorular örneklem bölgelerinde seçmenlere sorulurken şu sonuçlara ulaşıldı:


 
YSK'nın kararını doğru buluyor musunuz?



YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesi kararı sonrası politik tercihinizde değişiklik olacak mı?

23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Bakanlığı seçiminde oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?


23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Bakanlığı seçiminde oyunuzu hangi adaya veririsiniz ?(kararsızların dağlım sonrası)





Size göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde hile ve usulsüzlük yapıldığını düşünüyor musunuz?

31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tercihinizde ne etkili oldu?


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