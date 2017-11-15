Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım'a çok öfkelenmiş... /15 Kasım 2017 10:04

Binali Yıldırım'a çok öfkelenmiş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesi Binali Yıldırım'ı neden Kısıklı'ya çağırdığına ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

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Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, "Erdoğan, Binali Yıldırım'a çok ama çok öfkelenmiş..." iddiasında bulundu.

Takan'ın yazısından bir bölüm şöyle:

"AKP Genel Başkanı R. Erdoğan, Başbakan ABD'de park gezintisinden döndükten sonra Rusya gitmeden önce o çok kısa aralıkta Binali Yıldırım ile İstanbul'da iki defa sürpriz bir şekilde görüştü. Görüşmelerin içeriği -doğal olarak- çok merak edildi. TBMM Başkanlığı adaylığı, yenilecek grup vitrini, Rusya'ya gitmeden önce son bir görüş alışverişi vs. gibi gündem başlıkları sıralandı. Sarayın yönetim şeklini iyi tanıyanlar bunların dolgu malzemesi olduğunu çok iyi bilirler. Erdoğan, neye karar verdiyse bir telefon talimatı ile Binali Yıldırım'ı bilgilendirebilirdi. Hiç de sorun olmazdı. Erdoğan'ın neden Binali Yıldırım'ı iki defa huzura çağırdığına saray kaynaklarından ulaştım:
Erdoğan, Binali Yıldırım'a çok ama çok öfkelenmiş...
Neden?..
Hatırlayalım; Başbakan Binali Yıldırım, yola çıkmadan havaalanında, vize krizi hakkında  yaptığı ABD'nin "Türk hükümetinin ABD çalışanlarını tutuklamayacağına ilişkin güvence verdiği" yönündeki açıklamasına ilişkin olarak, "İki ülke de hukuk devleti, ABD'ye güvence vermedik" demişti. Yıldırım, ABD'ye gitmeden önce temasların tek gayesinin Zarrab dosyası olduğu Ankara'da genel kabuldü. Görüşmelerin sonuca etki etmeyeceği, ABD'nin bir tutum değişikliği içine girmeyeceği beklenendi...
Erdoğan'ın kafasının tası Binali Yıldırım'ın havaalanında yaptığı açıklama sırasında atmış. Başbakan'ın, "iki ülke de hukuk devleti" cümlesindeki  ABD'ye hukuk devleti sıfatını vermesine çok içerlemiş. Yıldırım döndüğünde de huzura çağırarak öfkesini en sert sözlerle yüzüne karşı aktarmış. O kadar çok kızmış ki Erdoğan Yıldırım'a, birinci görüşme kesmemiş, ikinci görüşme de aynı konu mevzubahis olmuş. Saray kaynaklarıma, Erdoğan'ın fırçasının mahiyetini sordum. Söylemediler. "Binali Yıldırım'ın ABD gezisinden netice alamadığımızın ötesinde Erdoğan'ın Zarrab konusunda söylem politikasını da bozdu" demekle yetindiler.
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