Samanyolu Haber /Gündem / Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi /15 Kasım 2017 19:13

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 22 milletvekiline ait 24 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığ'ına sunuldu.

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi


Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'ın yanı sıra, 'Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen milletvekilleri şöyle:

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir.
Gelen dokunulmazlık dosyaları arasında, HDP'li Bilgen ve Yiğitalp'in ikişer fezlekesi bulunuyor.

Son gelen 24 fezleke ile Meclise ulaşan dosya sayısı 285 oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi Sonraki Haber >>

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Irak'ta şiddetli deprem

Irak'ta şiddetli deprem

Erdoğan Reza Zarrab'a nasıl bulaştı

Erdoğan Reza Zarrab'a nasıl bulaştı

3 dakikada ATATÜRKÇÜLÜK...

3 dakikada ATATÜRKÇÜLÜK...

Zam haber vatandaşa nasıl yutturulur?

Zam haber vatandaşa nasıl yutturulur?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:18:05