Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım'dan tuhaf hata /05 Mayıs 2019 12:00

Binali Yıldırım'dan tuhaf hata

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım ilginç bir hata yaptı. Yıldırım, haftaya Pazar günü olan Anneler Günü'nü bugün sanarak 1 hafta erken kutladı...

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Binali Yıldırım, açıklamasında tuhaf bir hata yaparak, haftaya pazar günü olan Anneler Günü’nü bugün sanarak 1 hafta erken kutladı. 

Yıldırım, “Annelerimiz, bizim her şeyimiz. Cennet annelerimizin ayağı altındadır diyor Peygamberimiz. Genç yaşta annesini kaybetmiş biri olarak anne hasretini herkes bilir ama ben yaşayarak biliyorum. Bizi dünyaya getiren, ülkeye hizmet imkanı veren eli öpülesi annelerin gününü kutluyorum. Annelerimiz evlatlarını ülkeye, millete, vatana güzel hizmet etsin diye yetiştirdiler. Terörün şehit ettiklerine rahmet diliyorum.” dedi.

Binali Yıldırım İletişim Ofisi’nin de bu sözleri sosyal medya hesabından paylaşması dikkati çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise, paylaşımın altına yorum yaparak Anneler Günü’nün haftaya olduğunu hatırlattı.


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