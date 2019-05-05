Kriz Ramazan sofrasını vurdu!

Toptancılar bakliyatta ucuzluk beklemiyor. Kasaplar ise et fiyatı listelerini güncelleyecek. Ramazan başlarken, gıda fiyatlarındaki artışlar en çok dar gelirlinin sofrasını vuracak.





Üstelik birçok ürüne yeni zam gündemde. İftar sofrası bu sene daha pahalıya kurulacak.





Kurdaki hareketlilikle ithalata bağımlı olan girdilerin yükselmesi üreticileri; üreticilerin artan maliyetlere daha fazla dayanamayarak zam yapması da yurttaşı vuruyor.





BEYAZ ET FİYATINA YÜZDE 30 ZAM







Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, yalnızca son birkaç ayda bakliyat yüzde 15, süt ve süt ürünleri yüzde 20, kuruyemiş yüzde 25, beyaz et yüzde 30 zamlandı.





Fiyat listelerini sıfırlayan kasaplar, kısa süre içinde bekledikleri fiyat artışlarının gelmesinin ardından listeyi güncelleyeceklerini söylerken, süt ve süt ürünlerine de bu ay içinde yeniden yüzde 12-15 zam bekleniyor.





PİDE EL YAKACAK





Geçen yıl ramazan pidesinin kilogramı 7.3 lirayken, bu sene 8.5 lirayı buldu. Ankara’da 300 gram pide 2.5, İstanbul’da 350 gram pide 3 liradan satılacak.





2019 yılının ilk üç ayında süzme peynir ile kaşarın yüzde 15, kutu süt yüzde 16, beyaz peynir ile kaymaksız yoğurt yüzde 20 ve ayran yüzde 23 zamlandı.





Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Tarık Tezel, beklenen yeni zamların sebebini şöyle anlattı: “Bir litre çiğ sütün Ulusal Süt Konseyi (USK) tavsiye fiyatı, Ocak 2018’de 140 kuruştu. Bu fiyat, şubatta 153 kuruş, ağustosta 170 kuruş oldu. 1 Mayıs 2019’dan itibaren de 2 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, 2019 için yüzde 17,6’lık bir artışa işaret ediyor. Bir litre çiğ sütün tavsiye fiyatında yüzde 42 artış görüyoruz.”





MALİYET ENDİŞESİ





Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek: "Seçimden önce yağ grubuna yüzde 5-10 zam geldi. Temizlik ürünlerine de yüzde 30’a yakın zam oldu. Seçimden sonra ise beyaz et ve kırmızı etin fiyatı arttı. Ramazan ayı içerisinde yeni bir zam beklemiyoruz."





İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği Başkanı Mustafa Karlı: "Bakliyatta zam özellikle pirince geldi, bunu kuru fasulye takip etti. Nohut ve kırmızı mercimekte zam yüzde 7-8. Bakliyattaki artış yeni mahsul gelene kadar sürer. İndirim olmaz. Yem fiyatlarına gelen yüzde 10 zamdan dolayı süt fiyatları da artacak."





Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Müslüm Yanmaz: "Halen üreticiden çıkan fiyatlar domateste 5 TL, salatalıkta 1,20 TL, patlıcanda 1,60 TL-1,80 TL. Mevsim normallerinde. Tarladan çıkan bu fiyatlar, üreticinin girdi maliyetlerini karşılamıyor."





EVDE İFTAR 50 TL





Gıda fiyatlarına gelen zamlar, iftar sofralarını da vuracak. Örneğin evde açılacak bir iftarda; peynir, zeytin, domates, salatalık ve çaydan oluşan dört kişilik bir ailenin iftar mönüsü için 15 TL gerekiyor.





Çorba, etli yemek, pilav ve çoban salatadan oluşan bir sofra ise 30 TL’ye mal oluyor. Buna ek olarak güllaç da yapılacaksa maliyet 50 TL’yi aşıyor.







Şişli, Levent ve Beşiktaş’taki bazı lüks otellerin kampanyasız fiyatları ise 145 TL’den başlayıp, 410 TL’ye kadar çıkıyor. İstanbul Fatih’te 60 TL’den başlayan bir otel iftarı ise, Beylikdüzü’nde 75 TL.

