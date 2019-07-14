‘Binali Yıldırım koltuğunu geri istiyor’

İddiayı gündeme getiren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul yarışını kaybeden Binali Yıldırım hakkında Meclis’e sunduğu soru önergesi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından geri çevrildi.
Mahmut Tanal, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un selefi Binali Yıldırım hakkında verdiği soru önergesini reddettiğini dile getirdi.
Soru önergesini, “Kişilik ve özel yaşama ilişkin konular içerdiği” gerekçesiyle işleme almadığı öğrenildi.
“KOLTUĞUNU GERİ İSTİYOR”
Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Tanal, Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı koltuğunu geri istediğini belirterek, Şentop’a seslendi. Tanal, “Mustafa Şentop, iyisi mi sen gel önergeyi işleme al…” ifadelerini kullandı.