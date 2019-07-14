Samanyolu Haber /Gündem / ‘Binali Yıldırım koltuğunu geri istiyor’ /14 Temmuz 2019 13:19

‘Binali Yıldırım koltuğunu geri istiyor’

İstanbul’daki seçim yarışını 31 Mart ve 23 Haziran’da iki kez kaybeden AKP adayı eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın koltuğunu geri istediği ileri sürüldü.

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İddiayı gündeme getiren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul yarışını kaybeden Binali Yıldırım hakkında Meclis’e sunduğu soru önergesi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından geri çevrildi.

Mahmut Tanal, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un selefi Binali Yıldırım hakkında verdiği soru önergesini reddettiğini dile getirdi.

Soru önergesini, “Kişilik ve özel yaşama ilişkin konular içerdiği” gerekçesiyle işleme almadığı öğrenildi.

“KOLTUĞUNU GERİ İSTİYOR”

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Tanal, Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı koltuğunu geri istediğini belirterek, Şentop’a seslendi. Tanal, “Mustafa Şentop, iyisi mi sen gel önergeyi işleme al…” ifadelerini kullandı.


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