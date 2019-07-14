Darbeler bahane edilerek yeni darbeler yapılıyor

Türkiye onu özellikle son üç yıldır KHK sonucu yaşanan hak ihlallerine karşı verdiği mücadele ile daha yakından tanıdı.

Yıllarca başkalarının yaşadığı sorunları, mağduriyetleri dile getiren Ömer Faruk Gergerlioğlu kendisi de 15 Temmuz sonrasında bir KHK ile işini kaybetti

6 Ocak 2017'de severek icra ettiği doktorluk mesleğinden 679. KHK ile ihraç edildi.





Ancak bu durum onu insan hakları alanında verdiği mücadeleden vazgeçirmedi. ‘Hak ve adalet platformu’ kurucularından oldu.





"Son üç yılda da KHKlılara yönelik ihlallerle ilgili çok yoğun bir uğraşa girdim. Bu toplumda herkes, her kesim acılar yaşadı. Dindar muhafazakar camia bu OHAL döneminde bunu daha çok yaşadı. Yoğun bir ötekileştirme ile statükonun halini, devletin ne olduğunu tanıdılar, ağır bir tokat yediler ve önemli bir özeleştiri yaptılar" diyor Gergerlioğlu.





15 Temmuz sonrasında ise Türkiye’nin antidemokratik uygulamalarla daha kötü bir noktaya götürüldüğünü söyleyen Gergerlioğlu: "Darbeler kabul edilecek hadiseler değil. Ama darbeler bahane edilerek yeni darbeler oluşturulmuş durumda" ifadelerini kullanıyor.





Euronews, Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile 15 Temmuz ve sonrası yaşananları ile verdiği hak mücadelesini konuştu.







