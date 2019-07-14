Samanyolu Haber /Gündem / Darbeler bahane edilerek yeni darbeler yapılıyor /14 Temmuz 2019 13:44

Darbeler bahane edilerek yeni darbeler yapılıyor

Euronews, Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile 15 Temmuz ve sonrasında yaşananları konuştu…

SHABER3.COM

Türkiye onu özellikle son üç yıldır KHK sonucu yaşanan hak ihlallerine karşı verdiği mücadele ile daha yakından tanıdı.

Yıllarca başkalarının yaşadığı sorunları, mağduriyetleri dile getiren Ömer Faruk Gergerlioğlu kendisi de 15 Temmuz sonrasında bir KHK ile işini kaybetti



6 Ocak 2017'de severek icra ettiği doktorluk mesleğinden 679. KHK ile ihraç edildi.

Ancak bu durum onu insan hakları alanında verdiği mücadeleden vazgeçirmedi. ‘Hak ve adalet platformu’ kurucularından oldu.

"Son üç yılda da KHKlılara yönelik ihlallerle ilgili çok yoğun bir uğraşa girdim. Bu toplumda herkes, her kesim acılar yaşadı. Dindar muhafazakar camia bu OHAL döneminde bunu daha çok yaşadı. Yoğun bir ötekileştirme ile statükonun halini, devletin ne olduğunu tanıdılar, ağır bir tokat yediler ve önemli bir özeleştiri yaptılar" diyor Gergerlioğlu.

15 Temmuz sonrasında ise Türkiye’nin antidemokratik uygulamalarla daha kötü bir noktaya götürüldüğünü söyleyen Gergerlioğlu: "Darbeler kabul edilecek hadiseler değil. Ama darbeler bahane edilerek yeni darbeler oluşturulmuş durumda" ifadelerini kullanıyor.

Euronews, Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile 15 Temmuz ve sonrası yaşananları ile verdiği hak mücadelesini konuştu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Darbeler bahane edilerek yeni darbeler yapılıyor Sonraki Haber >>

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

AKP ile MHP'ye "af" sözünü hatırlattı: Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar?

AKP ile MHP'ye
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:37:57