Binali Yıldırım’dan Twitter’da takipçi değişikliği!

Binali Yıldırım 31 Mart seçimleri için Twitter’da açılan BY kullanıcı adlı hesabın yüksek sayıda takipçiye sahip olmaması nedeniyle TBMM Başkanlığı yaptığı dönemden kalan 1,6 milyon takipçili Twitter hesabını kullanmaya başladı.















Yıldırım’ın Meclis Başkanı ünvanıyla kullandığı hesabın yeterli takipçisi olmaması gerekçesiyle değiştirilmesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edildi.Yıldırım’ın kullandığı BY hesabının önceki takipçi sayısı yaklaşık 250 bindi.













RAKİBİ İMAMOĞLU 2.5 MİLYON





Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun ise Twitter’da yükselen bir grafiği var.İmamoğlu bu mecrada yaklaşık 2,5 milyon takipçiye sahip.























