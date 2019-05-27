Oğuz Haksever kovuldu mu?

NTV'de Öğle Bülteni programını sunan Oğuz Haksever, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada mikrofonu açık kalmış ve büyük bir gafa imza atmıştı.







Bu gelişmelerin ardından şu açıklamayı yapmıştı:





NTV bültenindeki Yassıada haberi sonrası Oğuz Haksever'den açıklama:





27 Mayıs 2019 günü 13.00 bülteni yayınında Yassıada'daki düzenlemelerle ilgili haberi sunduktan sonra, haber yayına girdiğinde Sayın Cumhurbaşkanı "Yassıada değil, yaslı ada"cümlesini sarf ettiği sırada, "Ne yaslı ada be, canına okumuşsun" şeklindeki sesim, üzerimdeki mikrofonlardan yayına girdi.





Buradaki kastıma açıklık getirmek zorunda hissediyorum.





Yassıada'daki düzenlemelerin, bence 'Bu çok önemli mekanda olması gereken hüzün havasını' yansıtmadığı kanaatine sahibim.





Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken "...okumuşsunuz" dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarında son bölüm, "okumuşsun" diye yayına çıkmıştır.





Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir.





Yayın sırasında oluşan bu talihsizlikten ötürü tüm kamuoyundan özür diliyorum.





Saygılarımla...





PROGRAMA ÇIKMADI





NTV'de Öğle Bülteni programını sunan Oğuz Haksever, bugün programı sunmadı. Haksever'in programı sunmamasının ardından 'Kovuldu mu?' iddiaları gündeme geldi.