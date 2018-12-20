Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım aday olmadan seçim yatırımlarına başladı /20 Aralık 2018 20:28

Binali Yıldırım aday olmadan seçim yatırımlarına başladı

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, köprü geçiş cezalarının affedileceğini paralarının iade edileceğini söyledi.

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TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ceza yiyen sürücülerle İstanbul'da Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı 1'nci Bölge Müdürlüğü'nde biraraya geldi . Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Yıldırım,  "Kararın yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Geçici madde ile bu işi kökten çözeceğiz.Cezalar Affedilecek, paralar geri ödenecek." dedi.

Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

"26 bin 744 adedinin yaklaşık 20 milyonu tahsil edilmiş. Diğerlerinin de tahsilatı için tebligat hazırlanmış. Buradaki arkadaşlarımızı dinledikten sonra şuna kani oldum, devlet gerekli duyuruları yapmamış. Ulaştırma Bakanlığı yeni bir düzenleme yapmalı. Bugünkü toplantının amacı bu mağduriyeti yaşayan on binlerce vatandaşla ilgili düzenleme yapılması gerekir. Bu işle ilgili inşallah düzeltici işlem yapacağız. karayolları kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz. Bu cezaların yazıldığı günde, bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi. Birinci iş bu. 
İkincisi dava açılırsa bu davaların düşmesi, feragat edeceksiniz. Bu cezalar kaldırılınca davalardan feragat edilecek. Ödenmiş olanlar da Mart sonuna kadar müracaatları halinde ödedikleri paralar geri ödenecek." 

 İSTİFA İDDİALARINI YALANLADI

Binali Yıldırım istifa iddialarına ilişkin ise, " Kim demiş? Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Yalan yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok" dedi.
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