Samanyolu Haber /Gündem / 'Bilmiyorum' /20 Eylül 2017 15:19

'Bilmiyorum'

Cumhurbaşkanı'nın talimatı sonrası TEOG'u 4 günde kaldıran Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a yine Cumhurbaşkanı'nın yaptığı "üniversite sınavlarında değişiklik" açıklaması soruldu. Bakan Yılmaz, TEOG'dan sonra üniversite sınavının da kaldırılacağı sorusuna, "AK Parti'nin seçim beyannamesinde vardı. Ne zaman olur bilmiyorum" diye cevap verdi.

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Bakan Yılmaz: Üniversite sınavı ne zaman kaldırılır bilmiyorum

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yılmaz, “TEOG yerine geçecek yeni sistemi bir ay için Bakanlar Kuruluna sunarız” dedi.
Bakan Yılmaz açıklamasında, “Benim de TEOG’dan geçmiş evladım var, TEOG’un ne olduğunu ne olmadığını bilirim” ifadelerini kullandı.

‘BİLMİYORUM’

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Dönem Genel Kurul Toplantıları için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilere açıklamalarda bulunmuş ve üniversiteye girişlerle ilgili de çalışma yapıldığını duyurmuştu. Bakan Yılmaz’a bu da soruldu. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, TEOG’dan sonra üniversite sınavının da kaldırılacağı sorusuna ise “AK Parti’nin seçim beyannamesinde vardı. Ne zaman olur bilmiyorum” diye cevap verdi.
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