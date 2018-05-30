Samanyolu Haber /Gündem / Bilirkişi: Jandarma karargahına istihbaratçıların gelişinden sonra darbe başladı /30 Mayıs 2018 18:10

Bilirkişi: Jandarma karargahına istihbaratçıların gelişinden sonra darbe başladı

Beştepe Karargahı'ndaki güvenlik kamerası görüntülerine göre darbe girişimi, 'sivil giyimli istihbaratçıların karargaha gelmesiyle' başladı. İktidar medyası bu kişilerin 'sivil imamlar' olduğunu öne sürmüştü.

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Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı’nda darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili 243 sanığın yargılanmasına, Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Dava dosyasına, bilirkişilerce hazırlanan görüntü analiz değerlendirmesinin de yer aldığı rapor girdi.

Görüntülerde, sivillere yönelik helikopter ateşinin ardından yere düşenlere, karargahın nöbet kulübelerinden tabancalarla ateş ettiği görülüyor. 

BİLİRKİŞİ İSTİHBARATÇILAR DEDİ

Rapordaki bilirkişi tespitine göre, karargahtaki darbe girişimi, görev yerleri olmamasına rağmen, diğer birliklerden sivil giyimli istihbaratçıların karargaha gelmesiyle başlıyor. 

Cephanelikten silah ve mühimmat aldıktan sonra görev paylaşımı yapan darbeci askerler, olası polis direnişine karşı nöbet kulübelerine takviye yapıp, nizamiye kapılarına destek kuvvet gönderiyor. İlerleyen saatlerde Mamak 28’inci Mekanize Piyade Tugayı’ndan darbecilere destek için getirilen zırhlı araçlar ile karargahın etrafı kuşatılarak, dışarıdan yapılacak müdahaleye karşı koruma kalkanı oluşturuluyor. Daha sonra çok sayıda sivil, darbe girişimine karşı durmak için karargah önünde toplanıyor. Zırhlı araçların önünü kesen kişiler, Türk bayrağı sallıyor ve bu kişilere nizamiyeden ateş açılıyor. Bu sırada kamyonla darbecilerin önüne çıkan bir kişi vuruluyor ve saatlerce yerde kalıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı’nda yaşanan olaylar sırasında Emin Güner, Erkan Er, Hasan Gülhan, Medet Ekizceli, Ömer Can Açıkgöz, Rüstem Resul Perçin, Sedat Kaplan, Sümer Deniz, Tevhit Akkan ve Ümit Çoban şehit olmuş, onlarca kişi de yaralanmıştı.
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