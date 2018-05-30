MESAM kayyımı Coşkun Sabah, Arif Sağ ve ekibini ihraç etti

MESAM Olağanüstü Genel Kurulu'ndan 1 gün önce Arif Sağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı kurumdan ihraç edildi. İhraç edilen sanatçılar MESAM üyelerine yarınki olağanüstü genel kurula katılım çağrısı yaptı.
Sanatçı Arif Sağ Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu devran böyle gitmez, elbet bir gün çarklar tersine döner" ifadelerini kullandı.
İHRAÇ EDİLENLER
MESAM'dan ihraç edilen isimler şöyle: Arif Sağ, Cahit Berkay, Metin Karataş, Ali Rıza Binboğa, Celal Ulusu, Ali Yavuz, Kadir Tapucu, Ali Çağan, Hüseyin Aslan, Lütfü Gültekin ve Ali Yavuz.
?Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) 9. Olağanüstü Genel Kurulu yarın toplanıyor. MESAM'a (daha sonra başkan yapılan) Coşkun Sabah'ın da aralarında olduğu 7 kişilik kayyım ekibi atanmasının ardından ilk kez yapılacak genel kurul, Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezinde saat 11.00'de başlayacak.
Arif Sağ ve ekibi Coşkun Sabah başkanlığındaki Geçici Yönetim Kurulu tarafından Haysiyet Kurulu'na sevk edilmişti.