MESAM kayyımı Coşkun Sabah, Arif Sağ ve ekibini ihraç etti

MESAM Olağanüstü Genel Kurulu'ndan 1 gün önce Arif Sağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı kurumdan ihraç edildi. İhraç edilen sanatçılar MESAM üyelerine yarınki olağanüstü genel kurula katılım çağrısı yaptı.







Sanatçı Arif Sağ Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu devran böyle gitmez, elbet bir gün çarklar tersine döner" ifadelerini kullandı.

