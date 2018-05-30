Samanyolu Haber /Medya / MESAM kayyımı Coşkun Sabah, Arif Sağ ve ekibini ihraç etti /30 Mayıs 2018 17:45

MESAM kayyımı Coşkun Sabah, Arif Sağ ve ekibini ihraç etti

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'ne kayyım olarak atanan Coşkun Sabah ve yeni yönetim kurulu, aralarında Arif Sağ, Cahit Berkay ve Ali Rıza Binboğa'nın da bulunduğu çok sayıda sanatçıyı kurumdan ihraç etti. İhraç edilen sanatçılar MESAM üyelerine yarınki olağanüstü genel kurula katılım çağrısı yaptı.

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MESAM Olağanüstü Genel Kurulu'ndan 1 gün önce Arif Sağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı kurumdan ihraç edildi. İhraç edilen sanatçılar MESAM üyelerine yarınki olağanüstü genel kurula katılım çağrısı yaptı.

Sanatçı Arif Sağ Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu devran böyle gitmez, elbet bir gün çarklar tersine döner" ifadelerini kullandı.

İHRAÇ EDİLENLER

MESAM'dan ihraç edilen isimler şöyle: Arif Sağ, Cahit Berkay, Metin Karataş, Ali Rıza Binboğa, Celal Ulusu, Ali Yavuz, Kadir Tapucu, Ali Çağan, Hüseyin Aslan, Lütfü Gültekin ve Ali Yavuz.

?Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) 9. Olağanüstü Genel Kurulu yarın toplanıyor. MESAM'a (daha sonra başkan yapılan) Coşkun Sabah'ın da aralarında olduğu 7 kişilik kayyım ekibi atanmasının ardından ilk kez yapılacak genel kurul, Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezinde saat 11.00'de başlayacak.

Arif Sağ ve ekibi Coşkun Sabah başkanlığındaki Geçici Yönetim Kurulu tarafından Haysiyet Kurulu'na sevk edilmişti.
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