Samanyolu Haber /Gündem / Bilinmeyen Kurtuluş Savaşı mevzileri keşfedildi /08 Kasım 2017 11:22

Bilinmeyen Kurtuluş Savaşı mevzileri keşfedildi

Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, uydu çalışması yaparken, Eskişehir'de Kurtuluş Savaşı'ndan kalma siperler bulduklarını söyledi. Prof. Dr. Ayday, yapılacak araştırma sonunda, bu mevzilerin Türk ya da Yunan mevzileri olduğunun belirleneceğini kaydetti.

SHABER3.COM

Anadolu Üniversitesi Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü’nün eski müdürü Prof. Dr. Can Ayday, yeryüzüne yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki uydudan alınan verileri inceledi.

Ayday, uydu görüntüleri üzerinden yaptığı çalışmada, Eskişehir merkeze bağlı bir köyün yakınlarında, Kurtuluş Savaşı’ndan kalma siperler tespit ettiklerini söyledi.

Tesadüfen bulunan siperler üzerine bölgeye gidip, ‘drone’ ile çekim yaptıklarını da anlatan Prof. Dr. Ayday, “Uydudan gördüğümüz mevzilerin ‘drone’ çekimlerinde mevziler, daha da belirginleşti. Mevziler, aradan geçen yıllar nedeniyle tahrip olmuş durumda.

Çektiğimiz fotoğrafları incelemeleri için tarihçi arkadaşlarımıza verdik. Yapılacak araştırma sonunda, bu mevzilerin Türk ya da Yunan mevzileri olduğu belirlenecek. Mevzilerin daha fazla tahrip olmaması için şu an buranın yerini tam olarak kimseye söylemiyoruz. Bu bölgenin koruma altına alınıp, turizme kazandırılması gerekir” diye konuştu
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bilinmeyen Kurtuluş Savaşı mevzileri keşfedildi Sonraki Haber >>

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

Babasından Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektup

Babasından Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektup

Korkuya kapılmayın, Ümidinizi yitirmeyin..

Korkuya kapılmayın, Ümidinizi yitirmeyin..

Bu Adamdan Niçin Korkuyorlar?

Bu Adamdan Niçin Korkuyorlar?

Samsung, iPhone ile dalga geçti

Samsung, iPhone ile dalga geçti

Cevabını hazır et...

Cevabını hazır et...

3 dakikada TEHİT

3 dakikada TEHİT

Milli Eğitim Bakanı: Okulların yüzde 92'si niteliksiz

Milli Eğitim Bakanı: Okulların yüzde 92'si niteliksiz

Hizmet hareketine karşı ne yapıyorlar!

Hizmet hareketine karşı ne yapıyorlar!

Her Diktatör İstifa Ettirir Sevdiğini

Her Diktatör İstifa Ettirir Sevdiğini
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:34:22