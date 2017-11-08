Samanyolu Haber /Gündem / Okul için ikamet değiştirenler dikkat! /08 Kasım 2017 11:36

Okul için ikamet değiştirenler dikkat!

TEOG yerine adrese dayalı yerleştirme sisteminin ardından okulların çevresine ‘ikâmetgah taşıma’ ve ‘farklı adres gösterme’ akınına bakanlıktan 6 ay önlemi geldi. Öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde en az 6 ay önceden bulunduğu yerde ikamet ediyor olma şartı aranması öngörülüyor.

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Yeni liseye giriş sisteminin en çok tartışılan konularından biri de başarılı okulların çevresine ‘ikâmetgah taşıma’ ve ‘farklı adres gösterme’ oldu. Hürriyet gazetesinden Esra Ülkar'ın haberine göre, bakanlık bunun önüne geçmek için bir düzenleme hazırlığında. Öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde en az 6 ay önceden bulunduğu yerde ikamet ediyor olma şartı aranması öngörülüyor. 

MAHALLE GÖÇÜNE KARŞI DÜZENLEME

Liselere yerleşmede adrese dayalı kayıt sisteminin getirilmesinin ardından uzmanlar “göçe neden olur” açıklamaları yaptı. Edinilen bilgiye göre, okul için yer değiştirmeleri önlemek, farklı adres göstermenin önüne geçmek için düzenleme yapılacak ve cezai işlem uygulanacak. Tercih işlemleri e-Okul üzerinden olacak. Kayıtlarda sistemsel mekanizma işleyecek, çalışmalar devam ediyor. Bunun için de en az 6 ay önceden bulunduğu yerde ikamet ediyor olma şartı aranması öngörülüyor. Tayin gibi zorunlu taşınma durumlarında nasıl bir yol izleneceği ise henüz belli değil.

YERLEŞEMEYENLER İÇİN KOMİSYON

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için de komisyonlar kurulabilir. Beş tercihine de yerleşemeyen öğrenciyi mahaleisinde bulunan ve gitmek istediği bir okula göndermek için kurulması planlanan bu komisyonlar çözüm bulacak.

 SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK OKULLAR

Sınavla öğrenci alacak okulların isimleri henüz belli değil. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, fen, sosyal bilimler proje okullar gibi liselerin aralarında yer aldığı yaklaşık 600 okula giriş için merkezi sınav uygulanacağını açıkladı. Şu anda Türkiye’de 11 bin 76 lise var. Bunların 302’si fen, 93’ü sosyal bilimler lisesi. Son açıklamalara göre aralarında fen, sosyal bilimler ve imam hatip liselerinin de olduğu proje okul sayısı ise 163.
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