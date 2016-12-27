Bilin bakalım Dünya'da en çok gazetecinin hapiste olduğu ülke hangisi?

Uluslararası örgütlere göre, dünyada en çok gazetecinin hapiste olduğu ülke 2 yıl sonra yeniden Türkiye. Türkiye’de 148 gazeteci cezaevinde, 170’e yakın medya organı kapatıldı, binlerce medya çalışanı ve gazeteci işsiz.







“Türkiye’de eskiden gazeteciler öldürülüyordu. Bu hükümet gazeteciliği bütünüyle öldürüyor.” Bu sözler, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) bir kaç hafta önce yayınladığı Türkiye’deki basın özgürlüğü raporu için görüşüne başvurduğu gazetecilerden birine ait.





DW Türkçe'de yer alan habere göre, Uluslararası örgütler Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) göre, 2016’da Türkiye, dünyada basına en fazla baskının yapıldığı ülke oldu. RSF’nin Türkiye’deki temsilcisi Erol Önderoğlu’nun ifadesiyle, “Türkiye iki yıl sonra bir kez daha dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi.”





Örgütün bu yılki Dünya Basın Özgürlüğü raporunda iki sıra daha gerileyen Türkiye, 180 ülke arasında 151’inci sırada. Önünde Tacikistan, arkasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti var.





Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) rakamlarına göre, halihazırda 148 gazeteci hapiste. Yargı önündeki gazeteci sayısını kestirmek ise neredeyse imkansız. Yüzlerce gazeteci, casusluktan terör örgütlerine üye olmak ya da yardım etmeye, devlete ve liderlerine hakarete kadar varan pek çok suçlamayla yargılanıyor.