Samanyolu Haber /Gündem / Hükümet et ithal etmiş ,Kokunca haber oldu /27 Aralık 2016 21:47

Hükümet et ithal etmiş ,Kokunca haber oldu

BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’ndeki Çelebi Limanı’nda Uruguay’dan ithal edilen 9 bin 250 büyükbaş hayvanın tahliyesi sırasında ilçeyi saran kötü koku tepkilere neden oldu. Tabipler Odası Bandırma Temsilciliği üyesi doktorlar, liman önünde maskeli eylem yaparak, önlem alınmasını istedi.

SHABER3.COM

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından besicilere dağıtılmak üzere Uruguay’dan ithal edilen 9 bin 250 büyükbaş hayvanın Çelebi Limanı’na gelmesinin ardından ilçeyi koku sardı. Tahliye işlemlerinin başlamasıyla koku daha da yayılarak rahatsız edici hale geldi. 

Kokuya tepki gösteren doktorlar maske takarak Çelebi Limanı önünde basın açıklaması yaptı. Hava kalitesinin bozulmasından rahatsız olduklarını dile getiren Balıkesir Tabipler Odası Bandırma Temsilcisi Dr. Selim Panç şunları söyledi:

"150 bin nüfuslu kent ahır gibi kokmaya başladı. Kimsenin havamızı kirletmeye, halkımızı hastalandırmaya hakkı yok. Bu insanlık suçudur. Pervasızca binlerce büyükbaş hayvan yüklü geminin şehrimizdeki limana yanaşmasına müsaade edilerek, ilçe sakinleri rahatsız edilmektedir. Solunum yolu ve kalp hastalığı olan Bandırmalıların sağlığı tehlikeye atılmaktadır."

Büyükbaş hayvan yüklü gemilerin limana yanaşmasıyla birlikte sinek popülasyonunda ciddi artışların olduğuna dikkat çeken Dr. Panç "Her ne kadar Bandırma limanının üst kullanım hakkı özel bir şirkete verilmiş olsa bile liman halkın malıdır. Ticari kaygılarla halkımızın rahatsız edilmesine ve halkımızın sağlığının bozulmasına müsaade etmeyiz" diye konuştu. 

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERDİ

Bandırma Belediye Meclisi Üyesi de olan Dr. Selim Panç, oluşan kötü kokuyla ilgili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık Komisyonu’na önerge vererek, ilçede hayvan ithalatı sırasında oluşan kötü havanın çevre ve insan sağlına etkilerinin araştırılarak görüşülmesini istedi. 

Bandırma Çelebi Limanı yetkilileri ise İthalatın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini bildirerek, limanın özelleştirilmesi sözleşmesinde kamu yararı maddesinin yer aldığını ve büyükbaş hayvanların da bu kapsamda ithal edildiği için her hangi bir itirazda bulunamayacaklarını kaydettiler.
<< Önceki Haber Hükümet et ithal etmiş ,Kokunca haber oldu Sonraki Haber >>

STV dizisi sebebiyle Cemaat'i suçlayanlar TRT'ye ne diyecek?

STV dizisi sebebiyle Cemaat'i suçlayanlar TRT'ye ne diyecek?

Senegal halkı okullarına sahip çıkıyor!

Senegal halkı okullarına sahip çıkıyor!

Erdoğan: Kopya çektik, kötü taklitler yaptık

Erdoğan: Kopya çektik, kötü taklitler yaptık

"Rus elçi suikasti STV dizisinde işlendi" iddiasına cevap

Milletvekiline bombalı saldırı

Milletvekiline bombalı saldırı

Eşi yüzünden Romanya’nın ilk müslüman başbakanı olma şansını kaybetti

Eşi yüzünden Romanya’nın ilk müslüman başbakanı olma şansını kaybetti

NASA, 2016’da uzaydan çekilmiş en iyi 16 fotoğrafı seçti

NASA, 2016’da uzaydan çekilmiş en iyi 16 fotoğrafı seçti

Saray soytarısı Hitler'e özendi: 500 bin Cemaat mensubunu toplama kampına koyalım

Saray soytarısı Hitler'e özendi: 500 bin Cemaat mensubunu toplama kampına koyalım

Kurtulmuş'tan medyaya tehdit! "Ayaklarını denk alsınlar'

Kurtulmuş'tan medyaya tehdit!

Şehitlere saygı mitinginde AKP'liler göbek attı

Şehitlere saygı mitinginde AKP'liler göbek attı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:43:23