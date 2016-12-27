Hükümet et ithal etmiş ,Kokunca haber oldu

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından besicilere dağıtılmak üzere Uruguay’dan ithal edilen 9 bin 250 büyükbaş hayvanın Çelebi Limanı’na gelmesinin ardından ilçeyi koku sardı. Tahliye işlemlerinin başlamasıyla koku daha da yayılarak rahatsız edici hale geldi.





Kokuya tepki gösteren doktorlar maske takarak Çelebi Limanı önünde basın açıklaması yaptı. Hava kalitesinin bozulmasından rahatsız olduklarını dile getiren Balıkesir Tabipler Odası Bandırma Temsilcisi Dr. Selim Panç şunları söyledi:





"150 bin nüfuslu kent ahır gibi kokmaya başladı. Kimsenin havamızı kirletmeye, halkımızı hastalandırmaya hakkı yok. Bu insanlık suçudur. Pervasızca binlerce büyükbaş hayvan yüklü geminin şehrimizdeki limana yanaşmasına müsaade edilerek, ilçe sakinleri rahatsız edilmektedir. Solunum yolu ve kalp hastalığı olan Bandırmalıların sağlığı tehlikeye atılmaktadır."





Büyükbaş hayvan yüklü gemilerin limana yanaşmasıyla birlikte sinek popülasyonunda ciddi artışların olduğuna dikkat çeken Dr. Panç "Her ne kadar Bandırma limanının üst kullanım hakkı özel bir şirkete verilmiş olsa bile liman halkın malıdır. Ticari kaygılarla halkımızın rahatsız edilmesine ve halkımızın sağlığının bozulmasına müsaade etmeyiz" diye konuştu.





ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERDİ





Bandırma Belediye Meclisi Üyesi de olan Dr. Selim Panç, oluşan kötü kokuyla ilgili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık Komisyonu’na önerge vererek, ilçede hayvan ithalatı sırasında oluşan kötü havanın çevre ve insan sağlına etkilerinin araştırılarak görüşülmesini istedi.





Bandırma Çelebi Limanı yetkilileri ise İthalatın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini bildirerek, limanın özelleştirilmesi sözleşmesinde kamu yararı maddesinin yer aldığını ve büyükbaş hayvanların da bu kapsamda ithal edildiği için her hangi bir itirazda bulunamayacaklarını kaydettiler.