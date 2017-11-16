Bilgen üyesi olduğu TBMM İnsan Hakları Komiyonu'ndan tepki için istifa etti

Ayhan Bilgen, 8 ayı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmasının ardından kâtip üye olarak 2015 yılından bu yana TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda görev yapıyordu.





HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, kâtip üye olarak görev yaptığı TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’ndan istifa etti.





Cumhuriyet’in haberine göre, Bilgen, komisyonun daha aktif hale gelmesi gerektiğini belirterek, “Kendi üyeleri konusunda bile bir duyarlılığın gelişmemiş olması kişisel olarak beni de son derece rahatsız eden bir durum” diyerek istifa etme kararı aldığını kaydetti.