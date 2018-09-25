Samanyolu Haber /Spor / Bilal Erdoğan'ın kurduğu oluşuma uluslararası red: Fake, itibar etmeyin /25 Eylül 2018 11:14

Bilal Erdoğan'ın kurduğu oluşuma uluslararası red: Fake, itibar etmeyin

Bilal Erdoğan’ın başkanlık yaptığı oluşuma, uluslararası spor etkinlikleri listesine giren EWS tarafından ‘fake’ denildi.

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Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı ve Türkiye kamuoyunda “Dünya Etnospor Konfederasyonu” diye duyurulan oluşuma, Dünya Etnospor Topluluğu EWS’den ‘fake’ (sahte/taklit organizasyon) eleştirisi geldi. 

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alana habere göre UNESCO’nun partneri pozisyonundaki Dünya Etnospor Topluluğu’nun resmi internet sitesi www.ethnosport.org’da yer alan yazıda, Türkiye’deki oluşumun, kendi kurumlarıyla bir bağlantısı olmadığı belirtildi.

EWS, ayrıca Türkiye’deki Dünya Etnospor Konfederasyonu’nu, kendi verilerini izinsiz kullanmakla suçladı. Yapılan organizasyonların da resmiyeti olmadığını duyurdu. İşte o açıklama: 

“Türkler, ‘ethnosport.org’ adresinin veri tabanında bulunan bilgi ve davetiyeleri izinsiz kullanmıştır. Bu durumu soruşturmak için bu sahte organizasyonları yapan iki ülkeye resmi bir kayıt isteği gönderdik. Kırgızistan Gençlik ve Spor Bakanlığı ülkelerinde bu isimde bir organizasyon olmadığını iddia ederken, Türkiye’den herhangi bir cevap alamadık. Bireyler EWS ismini kullanarak kurumumuzun meşruiyetine zarar vermektedir. Ricamız, bu tip sahte kurumlara riayet edilmemesidir.”

Onay alamadı

Dünya Etnospor Konfederasyonu, 2015 yılında Kırgızistan’da kuruldu, daha sonra da tüm yetki İstanbul’daki merkeze devredildi. “Milletlere mal olmuş geleneksel oyunların yeniden canlanması, bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşması için uluslararası düzeyde faaliyetlerde bulunmak” amacı güden Konfederasyonun başkanlığına ise uzunca bir süre önce Bilal Erdoğan getirildi. Ancak bu kurum, 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 2012 yılında Dünya Etnospor Topluluğu adını alarak uluslararası spor etkinlikleri listesine giren EWS tarafından kabul edilmedi.

EWS hem kurucu ülke Kırgızistan’a, hem de merkezi Üsküdar ilçesinde bulunan worldethnosport’a resmi bir yazı göndererek, topluluğa katılmalarını istedi. Türkiye, EWS’ye yanıt vermezken Kırgızistanlı yetkililer, “Sizin adınızı kullanmıyoruz” cevabını uluslararası topluluğa gönderdi.

EWS nasıl çalışıyor?

Yönetiminde Türkiye’den bir ismin yer almadığı Dünya Etnospor Topluluğu EWS’nin organizasyonları genelde bir ülkeye karma takımla gidildikten sonra o ülkenin sporcularına karşı, diğer sporcuları yarıştırıyor. Yarışılan branşlar her ülkeye göre farklılaşabiliyor, ancak genelde cirit, binicilik, bilek güreşi, gülle atma, ağırlık kaldırma, yağlı güreş, hareketli okçuluk en çok ilgi gören branşlar. EWS’nin son düzenlediği organizasyon, 6-9 Eylül’de yapılan ‘Malezya Dünyaya Karşı’ etkinliği. Bundan sonraki organizasyon ise, 12 Ekim’de Kuveyt’te aynı formatta yapılacak.
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