Kırmızı listeye alınan ve New York'a gidemeyen AKP'liler sessiz

New York’taki geleneksel buluşmada Erdoğan ve yakın çevresi temaslarda bulunurken Papaz Andrew Brunson'un tutukluluğuyla ilgili haklarında yaptırım başlatılan, ABD'deki mal varlıkları dondurularak ABD'ye seyahat yasağı getirilen iki bakan Türkiye'de kaldı.





Erdoğan'ın yakın çevresinde yer alanların ve kabinenin büyük çoğunlukla katıldığı gezide İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e uygulanan yaptırım tarifesi sebebiyle bu isimler sessiz sedasız Ankara'da işlerine devam ediyor.





Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından Papaz Brunson'un serbest bırakılması için görüşmelerin sürdüğü açıklaması yapılırken AKP'li bakanların haklarındaki yaptırımın kaldırılması için herhangi bir görüşme takvimi belirlenmedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınsa görüşmeler öncesi konuyla ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmaması dikkati çekiyor.



