Samanyolu Haber /Gündem / Kırmızı listeye alınan ve New York'a gidemeyen AKP'liler sessiz /25 Eylül 2018 11:29

Kırmızı listeye alınan ve New York'a gidemeyen AKP'liler sessiz

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde 193 ülkeden liderler New York'ta bir araya gelirken AKP'li iki bakan yaptırım listesine alındıkları için Türkiye'de kaldı

SHABER3.COM

New York’taki geleneksel buluşmada Erdoğan ve yakın çevresi temaslarda bulunurken Papaz Andrew Brunson'un tutukluluğuyla ilgili haklarında yaptırım başlatılan, ABD'deki mal varlıkları dondurularak ABD'ye seyahat yasağı getirilen iki bakan Türkiye'de kaldı.

Erdoğan'ın yakın çevresinde yer alanların ve kabinenin büyük çoğunlukla katıldığı gezide İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e uygulanan yaptırım tarifesi sebebiyle bu isimler sessiz sedasız Ankara'da işlerine devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından Papaz Brunson'un serbest bırakılması için görüşmelerin sürdüğü açıklaması yapılırken AKP'li bakanların haklarındaki yaptırımın kaldırılması için herhangi bir görüşme takvimi belirlenmedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınsa görüşmeler öncesi konuyla ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmaması dikkati çekiyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kırmızı listeye alınan ve New York'a gidemeyen AKP'liler... Sonraki Haber >>

İsmail Devrim'in eşinin ses kaydı meclise taşındı

İsmail Devrim'in eşinin ses kaydı meclise taşındı

Ülkeyi Dünyaya rezil edenlerin hazin akibeti

Ülkeyi Dünyaya rezil edenlerin hazin akibeti

Uçak havada böyle savruldu

Uçak havada böyle savruldu

İran'daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İran'daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Herşey çok güzel diyen kadını Ti'ye aldı: Çomarkopterde hepsi var

Herşey çok güzel diyen kadını Ti'ye aldı: Çomarkopterde hepsi var

Çektirdikleriniz şeyleri gözünüzde çok büyüterek, nöronlarınızı kirletmeyin!..

Çektirdikleriniz şeyleri gözünüzde çok büyüterek, nöronlarınızı kirletmeyin!..

Sele kapılan kamyonun zor anları

Sele kapılan kamyonun zor anları

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 9 soru

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 9 soru

Enes Kanter yaşanan ağır insan hakları ihlallerini anlattı

Enes Kanter yaşanan ağır insan hakları ihlallerini anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:21:54