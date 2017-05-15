Samanyolu Haber /Gündem / Bilal Erdoğan kontenjanından TRT'ye Genel müdür atandı /15 Mayıs 2017 14:38

Bilal Erdoğan kontenjanından TRT'ye Genel müdür atandı

Bilal Erdoğan'ın arkadaşı olarak daha önce gündeme gelen İbrahim Eren TRT'nin yeni genel müdürü oldu.

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Şenol Göka'nın istifasının ardından, TRT Genel Müdürlüğü görevine İbrahim Eren getirildi.

Daha önce havuz medyası tabir edilen ATV'de çalışan Eren, Bilal Erdoğan'ın okul arkadaşı olarak gündeme gelmişti.
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