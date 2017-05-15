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Bilal Erdoğan kontenjanından TRT'ye Genel müdür atandı
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Bilal Erdoğan kontenjanından TRT'ye Genel müdür atandı
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15 Mayıs 2017 14:38
Bilal Erdoğan kontenjanından TRT'ye Genel müdür atandı
Bilal Erdoğan'ın arkadaşı olarak daha önce gündeme gelen İbrahim Eren TRT'nin yeni genel müdürü oldu.
SHABER3.COM
Şenol Göka'nın istifasının ardından, TRT Genel Müdürlüğü görevine İbrahim Eren getirildi.
Daha önce havuz medyası tabir edilen ATV'de çalışan Eren, Bilal Erdoğan'ın okul arkadaşı olarak gündeme gelmişti.
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