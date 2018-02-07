Bilal Erdoğan’ın ortağına Rusya’da soruşturma

Kerim Ülker / Dünya Gazetesi

Rusya Palmali'ye soruşturma açtı





Türkiye-Rusya-Azerbaycan arasında son bir yıldır sessiz sedasız bir enerji savaşı yaşanıyor. Savaşın tarafları Rus enerji devi Lukoil, Azerbaycan kamu şirketi SOCAR ile İstanbul’da kurulu Palmali Denizcilik. Bilindiği üzere Azeri işadamı Mübariz Mansimov’un şirketi Palmali, dünyanın en büyük deniz filolarından birine sahip. İşte İstanbul’da kurulu bu şirket hakkında Rusya ve Azerbaycan tarafından yaptırım süreci başlıyor. Rus Kommersant ve Pravda gazetelerinin konuyla ilgili iddiaları oldukça vahim. Gazeteler, Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi FSB ile Rus Vergi Müfettişleri’nin 2000 yılında Rostov-on-Don’da kurulan Palmali’nin iştiraki Palmali LLC hakkında vergi usulsüzlüğünden soruşturma açtığını yazdı.





Rus milletvekili inceleme talep etti





Rus basının iddialarına göre, Moskova’ya bağlı Leninsky Vergi Müfettişliği Bürosu’nun hazırladığı raporda Palmali’nin 2010-2011 arasındaki şirket gelirleri arasında kasıtlı olarak yanlış bilgiler sunduğu belirtildi. Bununla ilgili olarak Rusya Duma Meclisi Milletvekili Svetlana Maksimova, Federal Vergi Dairesi Başkanlığı’na başvuruda bulunarak Palmali’nin incelenmesini talep etti. Soruşturma Komitesi Güney Soruşturma Müdürlüğü, Palmali LLC Direktörü Aleksiy Mikhelev’e vergi kaçırıldığı iddiasıyla ceza davası açtı. Kaçırılan vergi oranını ise Rus basını 1.2 milyar ruble olarak ifade ediyor. Bu da yaklaşık 21 milyon dolara denk geliyor. Ayrıca 2013’te Türkiye’de kurulu Palmali Gemi Hizmetleri’ne ait Rusya’daki firmanın 230 milyon dolara Malta’daki Palmali Holding Co.’ya satılması da raporda yer aldı. Palmali’nin Malta’da kurulu biriminden sürekli para transferi olmasına da vurgu yapılan raporlarda 2013’te bu rakamın 140 milyon dolar, 2014’te ise 90 milyon dolar olduğu iddia edildi. Kaçırıldığı iddia edilen verginin ise 44.8 milyon dolar olduğu gündeme geldi. Bu satıştan doğan verginin Türkiye’de çok daha fazla olacağı da dile getirilen iddialar arasında.





SOCAR, Palmali’nin 14 gemisini aldı





Gelelim Mansimov hakkında Azerbaycan’da yaşanan gelişmelere… Türkiye’nin en büyük yabancı yatırımcısı konumuna gelen Azerbaycan'ın kamu şirketi SOCAR da işletmeleri ve rafinerilerine Palmali'nin gemilerinin girmesini yasakladı. Azerbaycan basınında yer alan bu iddiaların altında ise Palmali’nin enerji devi SOCAR'a borçlarını zamanında ödememesi yatıyor. Azerbaycan basını SOCAR’ın, filosunda bulunan 14 gemiyi Palmali Denizcilik'ten alarak mülkiyetine geçirdiği ve yeni bir gemi taşımacılık firması kurduğu da iddia ediliyor. Mübariz Mansimov Rus şirketi Lukoil hakkında dava açtığını duyurdu. SOCAR hakkında da açacağı konuşuluyor. Azerbaycan, Türkiye, Rusya arasında enerji ve taşımacılığı konusunda ciddi bir savaş yaşanıyor. Bir tarafta dünyanın en büyük filosuna sahip şirketlerinden Palmali. Diğer tarafta dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan ve Azeri kökenli işadamı Vagit Alekperov’un yönettiği Rus Lukoil ile Azerbaycan ekonomisinin bel kemiği SOCAR… Bu 3 şirket arasında yaşananlar Moskova-Ankara-Bakü arasında da gündeme gelebilir.



