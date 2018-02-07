ABD üst düzey yetkilisi: Türkiye ve ABD ilişkileri zorlu bir noktada

İlhan Tanır / ahvalnews.com





ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert Salı günkü basın toplantısına geçen hafta tahliye kararı çıktıktan sonra yeniden tutuklanma kararı çıkan Taner Kılıç ve diğer insan hakları savunucusu olan tutuklular hakkında sert bir açıklama yaparak başladı.





Nauert, ''ABD, Haziran 2017'den beri dava öncesi tutuklulukta bulunan Af Örgütü Türkiye Direktörü Taner Kılıç'ın Şubat 1 tarihinde Türk kurumları tarafından yeniden tutuklanmasından derin rahatsızlık duymuştur'' diyerek başladığı açıklamasına şöyle devam etti:





''Biz Sn. Kılıç'ın davasını OHAL altında cezalandırılmaya devam eden ve anayasada da garanti altına alınmış bulunan hukukun üstündüğüne saygı ve adil yargılanma süreci hakkında ciddi endişeler de meydana getiren diğer saygıdeğer insan hakları savunucuları, gazeteciler, sivil toplum liderleri, muhalif politikacıların cezalandırılması davaları ile birlikte yakından takip ediyoruz. Türk hükümetine uzayıp giden OHAL'i sonlandırma adına somut adımlar atması ve kendi iç ve uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak hukukun üstünlüğüne sahip çıkması çağrısı yapıyoruz.''





Ahval'in sorularını basın toplantısı esnasında cevaplandıran Nauert, Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Ankara'ya gideceği yönündeki haberleri teyit etmedi. Buna rağmen, Tillerson'ın Ankara'ya gittiği takdirde, kendisinin Taner Kılıç ve Türkiye'deki OHAL konuları hakkında yaptığı açıklamadaki endişeleri aynı şekilde Türkiye'de dile getireceğini vurguladı.





ABD Dışişleri Bakanlığında üst düzey bir yetkili ise gazetecilerle Salı günü öğleden sonra yaptığı bir toplantıda ''ABD ile Türkiye arasındaki durumun şu an zor bir noktada olduğunu'' söyledi. Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Türk muhatapları ile ''ciddi görüşmeler yaparak bu endişeleri ilettiğini'' de ekledi.