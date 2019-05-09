Bilal Erdoğan 'bize bir iki bina aldık mı yeter' videosunu engelletti

Bilal Erdoğan, mahkemeye başvurarak konuşmanın yayınlanmasının 'kişilik haklarına saygısızlık' olduğunu öne sürdü ve mahkeme bu talebi haklı bularak söz konusu içeriğe erişim engeli getirdi.







Habere göre, 31 Mart seçimlerinde Yıldız ile Erdoğan 2014 yılında Okçular Vakfı'nın düzenlediği bir etkinlikte mikrofonun açık olduğunu unutarak kentsel dönüşüm gerçekleşen bölgeden 'yer kapatma' konusunda sohbet etmeye başladı.





Video geçtiğimiz günlerde viral olmuştu. Sohbette, "Kentsel dönüşümden bir şey kalırsa bize. Bir iki yer, bina olarak aldık mı yeter" sözleri duyuluyor.





Mahkeme kararında, "Söz konusu linklerde talep edene karşı hakaret içeren paylaşımlar yapıldığı, kişilik haklarına ağır saldırı teşvik ettiği, şeref, haysiyet ve onuruna yönelik fevkalade ağır hakaret ve saldırı içeriğinden dolayı bu sayfalara erişimin engellenmesini talep etmiştir. Dilekçe ve ekleri ile talebe konu internet haberleri incelendiğinde özetle, söz konusu linklerde talepte bulunanın kişilik haklarının edildiği anlaşıldığından talebin kabulüne karar verilmiştir" ifadeleri dikkat çekti.





İkili arasındaki görüşmenin görüntülerinde, Yıldız’ın Bilal Erdoğan’a kentsel dönüşümü hatırlatarak “Bakalım şu dönüşümden de bir kaç şey yapabilirsek, bir şey kalırsa bize…” dediği görülmüş, Erdoğan da “Projede var değil mi” diye sorduğu duyuluyordu. Yıldız’ın bu soruya yanıtı ise “Olmasa da bir iki yer bina olarak aldık mı yeter bize” olmuştu.