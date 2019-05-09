İşte HDP'nin İstanbul kararı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimi iptal etmesinin ardından, olağanüstü gündemle toplanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yönetim Kurulu'nda İstanbul seçimlerine yönelik stratejide mutabakata varıldı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre toplantıda, HDP seçmeninin, “Belediyelerimize kayyum atandığında ve yüzde 20 oy alan ikinci adaylara KHK bahanesi ile mazbata verildiğinde” muhalefet partilerden gerekli desteği alamadığı eleştirileri hatırlatıldı.





İSTANBUL İTTİFAKI





Ancak yapılan tartışmaların ardından "İstanbul İttifakı" adı altında bir ittifak söylemi geliştirilerek, seçmenlerden Ekrem İmamoğlu için oy istenmesine karar verildi.





Bu süreçte İstanbul milletvekilleri ile bazı genel başkan yardımcılarının da İstanbul’da kalarak seçim çalışmalarını koordine etmesi kararlaştırıldı.