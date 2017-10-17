Bharara konuştu: Erdoğan zannetti ki ben görevden alınırsam...

Rıza Sarraf davasıyla ilgili çeşitli iddialar son günlerde ABD medyasının gündeminde yer almaya devam ediyor. Washington Post gazetesinin köşe yazarı David Ignatius, ABD'yle Türkiye arasında krizin asıl nedeninin Sarraf davası olduğunu iddia etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rıza Sarraf’ı kurtarmak için müthiş bir kampanya yürüttüğünü öne sürmüştü.





Ignatius yazısında, Cumhurbakanı Erdoğan'ın, Obama döneminde 21 Eylül 2016 tarihinde, ABD Başkan Yardımcısı görevinde olan Joe Biden’la yaptığı özel görüşmede Sarraf’ın serbest bırakılmasını, soruşturmayı başlatan eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'nın görevden alınmasını istediğini öne sürmüştü.





Ignatius görüşmenin büyük bir çoğunluğunda Sarraf davasının konuşulduğunu iddia etmiş, ayrıca Emine Erdoğan’ın da görüşmenin yapıldığı günün gecesinde, Biden'ın eşi Jill Biden'a Sarraf’ın serbest bırakılması ve Bharara’nın kovulması taleplerini ilettiği öne sürülmüştü.





‘Sarraf davasında yargılananlar Erdoğan’a çok zarar verebilir’





New York Times gazetesi de önceki gün yayınladığı yazıda, Erdoğan’ın Sarraf davasındaki endişelerini dile getiren çeşitli iddialar ortaya atmıştı.





New York Times haberinde eski Ankara Büyükelçisi Eric S. Edelman’ın, “Eminim, Erdoğan bu konuyla ilgili endişe duymaktadır. Bu davada yargılananlar kendisine çok zarar verebilir” sözlerine de yer vermişti.





Bharara: ’Toplantıya katılanları tanıyorum, iddialar doğru’





ABD’deki Sarraf soruşturmasını başlatan eski başsavcı Preet Bharara, dün akşam CNN’de katıldığı bir programda sessizliğini bozarak iddialarla ilgili görüşlerini açıkladı.





Bharara’ya canlı yayında görevden kovulmasıyla ilgili olarak Ignatius’un Washington Post gazetesinde yer alan iddiaları soruldu.





CNN’in, “İran’la ilişkileri olan bir altın tüccarı olan Rıza Sarraf davasının sizin kovulmanızla bir bağlantısı olabilir mi?” sorusunu Bharara, “Hiç bir fikrim yok. Amerika Başkanı tarafından bizzat görevde bir dönem daha kalacağımın söylenmesine rağmen Mart ayında kovuldum. Rıza Sarraf’ın davasını New York’taki eski ofisim yürütüyor. Son haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2016 yılının Eylül ayında, ABD Başkan yardımcısı Biden'la yaptığı görüşmede benim kovulmamı istemiş olduğu yazılı. Ben de bunun doğru olduğunu biliyorum. Toplantıya katılan bazı isimleri tanıyorum“ diye yanıtladı.





‘Erdoğan görevden alınırsam davanın boşa çıkacağını düşündü’





Washington Post gazetesinde yayınlanan yazıda yer alan Erdoğan-Biden görüşmesindeki Erdoğan’ın kendisinin görevden alınmasıyla ilgili girişimleri ve Ignatius’un bu konudaki iddialarını doğrulayan Bharara, “Rıza Sarraf’la bazı şekillerde müttefik olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim görevden alınmam için ısrarcı oldu, bu şekilde Rıza Sarraf davasının boşa çıkacağını düşündü. Bu çok incitici bir şey. Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ABD Başkan Yardımcısı nezdinde federal bir başsavcının kovulmasını istemesinin çok sert bir yol olduğunu düşünüyorum. ABD Başkanı’nın ulusal güvenlik danışmanı olan Michael Flynn’in de Türk hükümetiyle olan ilişkilerini biliyoruz. Kimseyi suçlamıyorum ama durum Türk hükümetinin adı geçen konularla ilgili talepleriyle alakalı gerçekten de çok daha fazla sorular sorulması gerektiğini gösteriyor“ diye konuştu.





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