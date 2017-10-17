Terim 2. İhtarnameyi de gönderdi

Terim’in avukatı, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ihtarname çekerek bir yıllık alacağı 3,5 milyon avroyu (14,6 milyon lira) istemişti.





Terim’e federasyondan, “Mahkemeye gitsin” yanıtı gelmişti.





Demirören’le anlaşmıştı





Habertürk’ten Meriç Müldür’ün haberine göre, Terim, bir yıllık maaşının karşılığı 3.5 milyon avro için ikinci ihtarnameyi federasyona gönderdi.





Görevine 2013’ün ağustosunda başlayan Terim’le beş yıllık sözleşme imzalanmıştı. Terim’in mukavelesi, bitime 16 ay kala tek taraflı olarak feshedilmişti.





Terim, kalan sürenin tamamındaki alacaklarını isteseydi, 4.66 milyon avroya (19.5 milyon TL) hak kazanacaktı. Ancak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’le 12 aylık alacağı 3.5 milyon avro üzerinden anlaşmaya varan Terim, ilk ihtarnamede de bu rakamı istemişti.