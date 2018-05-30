Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz Saray'ın gönderdiği mektup olay oldu.... İngilizce öğretmeni çok kızdı.... /30 Mayıs 2018 11:25

Beyaz Saray'ın gönderdiği mektup olay oldu.... İngilizce öğretmeni çok kızdı....

ABD'de emekli bir İngilizce öğretmeninin, Beyaz Saray'dan kendisine gelen mektuptaki yazım yanlışlarını işaretleyerek mektubu Beyaz Saray'a geri göndermesi kamuoyunda ilgi odağı oldu.

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ABD'nin Atlanta kentinde yaşayan emekli İngilizce öğretmeni Yvonne Mason (61), Amerikan CNN kanalına yaptığı açıklamada, Florida eyaletinde 17 öğrencinin silahlı saldırı sonucunda öldürülmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek amacıyla Beyaz Saray'a bir mektup yazdığını belirtti. Mason, bir süre sonra Beyaz Saray'dan Trump imzalı bir ret mektubu aldığını anlattı.

Mason, mektuptaki İngilizce yazım yanlışlarını tek tek işaretleyerek mektubu tekrar Beyaz Saray'a gönderdiğini çünkü yazım yanlışlarının kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.

Mektubun sol üst tarafına, "Gramer kontrolü yaptınız mı?", en altındaki bir hatanın yanına da "Bu yanlış" yazdığını aktaran Mason, "Gramer önemlidir, özellikle de Beyaz Saray'dan bir mektup alıyorsanız daha da önemlidir." sözlerine yer verdi.

Mason, "Eğer bu mektup ortaokulda yazılmış olsaydı C, lisede olsaydı D verirdim." değerlendirmesini yaptı.

Mason'ın ilk olarak Facebook hesabında paylaştığı mektup önce sosyal medyada, daha sonra da ana akım ulusal medyada geniş yer buldu.


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