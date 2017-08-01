Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray sözcüsü Erdoğan sorusunu böyle geçiştirdi... /01 Ağustos 2017 09:48

Beyaz Saray sözcüsü Erdoğan sorusunu böyle geçiştirdi...

Venezuela'daki referandum sonrası ABD yaptırım uygulama kararı aldı. Türkiye'deki başkanlık referandumu ile aynı şartların oluşmasına rağmen ABD'nin burada AKP lehine bir çifte standardı mı var sorusunu ise Beyaz Saray sözcüsü geçiştirmeyi tercih etti

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Pazartesi günü Beyaz Saray’da Venezuela’da yapılan referandumla ve ABD’nin getirdiği yeni ambargolarla ilgili bir basın toplantısı yapıldı.

ABD, Venezuela’da hafta sonu yapılan referandumu meşru bulmadığını ilan etti ve Başkan Maduro’ya yeni ambargolar koydu.

Washingtonhatti.com'un haberine göre toplantıyı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Başdanışmanı McMaster ile Hazine Bakanı Munchin yaptılar.

Sorulardan birisinde ise Venezuela’daki referandumu tanımazken neden Erdoğan’ın yaptığı referandumun tanındığı soruldu. Soruda Erdoğan’ın referandumunun da Erdoğan’ın ”güçlerini artırdığı, bazılarının da referandum sonuçlarını şaibeli bulduğu bir referandum oldu. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti. Sonra Erdoğan Washington’a geldi ve adamları protestocuları Büyükelçiliği önünde dövdü. Venezuela ile Türkiye arasındaki fark nedir?”

Cevap olarak McMaster şunu söyledi:

”Fark şu: Bu Venezuela’da anayasasının sonu demek. Bu bir sürecin hızlandırılmış hali, Maduro rejimi içerisinde ve tamamen sınırlandırıyor. Bu seçim Maduro’yu çok özel bir kulüb içine sokuyor. İnsanları acımasızca baskı altına alanlar kulübü içinde Magawi, Başar Esad, Kim Jun Un bulunuyor. Bu anayasayı tamamen gaspediyor.”

Gazeteci ise bu referandumun sonuçları ile Türkiye’dekinin aynı olduğunu anlatmaya çalışırken McMaster’in dinlemediği görülüyor.
Washintonhatti.com
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