Son uçak da çekildi!

Almanya'nın İncirlik Askeri Üssü'ndeki asker ve keşif uçaklarını geri çekme kararı sonrası, üsteki son Tornado tipi keşif uçağının da çekildiği bildirildi.





Almanya Savunma Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada, üsteki beş uçaktan sonuncusunun da Rheinlandpfalz eyaletindeki Büchel Üssü'ne ulaştığı belirtildi.





Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre İncirlik'ten çekilen keşif uçaklarının, Ürdün'ün Azrak kentindeki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne konuşlanmadan önce Almanya'da tutulması öngörülüyor. Bakanlık açıklamasında, Tornado pilotlarının "IŞİD'e karşı mücadele" kapsamındaki keşif uçuşlarına ancak ekim ayından itibaren devam edebileceği bilgisi verildi.





Misyon için gereken teknik teçhizatın ekim ayına kadar gemi ve uçaklarla Türkiye'den Ürdün'deki El Azrak Üssü'ne nakledilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca halihazırda Ürdün'deki üste inşaat çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.





Alman Hava Kuvvetleri'nden kısa süre önce yapılan açıklamada da, Alman ordusunun kesintisiz şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi için her iki üste de personel ve malzeme olması gerektiği belirtilmişti. İncirlik Üssü'nden El Azrak Üssü'ne nakil işlemlerinin maliyetli olması gerekçesiyle, üsteki çalışmalar tamamlanıncaya kadar tornadoların Almanya'da bekletilmesinin daha uygun olduğu bilgisi verilmişti.





Almanya, Temmuz ayı başında İncirlik Üssü'nden çekilme sürecini başlatmıştı. Alman ordusunun tanker uçağı İncirlik'ten çekilmesinden kısa süre sonra Ürdün'de "IŞİD'le mücadele" kapsamındaki görevine başlamıştı.