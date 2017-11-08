Cumhurbaşkanı Erdoğan sarayda düzenlenen Şehircilik Şurası’nda konuştu. Erdoğan başta İstanbul olmak üzere şehirlerdeki betonlaşmayı eleştirerek, “Şehirleri insana huzur vermiyor. Az önce güzel kızımız ifade etti. Beton, beton, beton. Orada ruh yok, huzur yok. Bu huzuru yeniden bulmak için biz yöneticiler başta olmak üzere tüm belediyelere çok ciddi işler düşüyor.” dedi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ilgili bölümü şöyle:





“Dikkat edin yeşillik ararsanız nerede bulursunuz? Mezarlıkların olduğu yerde bulursunuz. Bunun dışında maalesef. Selvi, endamlı selvi nerede? Mezarlıklarda. İstanbul’da selviyi bulacaksak Karacaahmet Mezarlığı’nda bulursun, onun dışında bulamazsınız. Bu hale geldik. Bizim kültürümüzde şehirler işte böyle kurulurdu. Şehirlerin sultanı olan, bir semtini sevmenin dahi ömre bedel olduğu İstanbul da böyle bir şehirdir. Şehirlerin anası Kahire de böyleydi.





Şimdi önümde cami, mescit, onun önünde de dikkat edin kuşların evi var. Acaba şu anda artık bu kuşlara ev yapmayı düşünen var mı? Böyle bir anlayış kaldı mı? Bu hassasiyet çok önemli. Ve o kuşlar nereye barınacağını, nerede yiyeceğini, içeceğini gayet iyi biliyordu. Bugünkü şehirlerimiz maalesef insan fıtratını değil, bireysel hırsları merkeze alan bir bakış açısıyla inşa ediliyor.





Bu sebeple günümüz şehirleri insana huzur vermiyor. Az önce güzel kızımız ifade etti. Beton, beton, beton. Orada ruh yok, huzur yok. Bu huzuru yeniden bulmak için biz yöneticiler başta olmak üzere tüm belediyelere çok ciddi işler düşüyor. Salonumuzda mimarlarımız, mühendislerimiz var, onların hocaları olan mimarlar da var. inşallah atılacak adımlarda, projelerde bunlar ihmal edilmezse inanıyorum ki şehirlerimiz çok daha farklı, güzel olacaktır.”





PEKİ ONYILLARDIR ŞEHİRLERİ KİM YÖNETİYOR





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1994 yılında Refah Partisi’nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Erdoğan’dan sonra bu kez aynı partinin devamı olan Fazilet Partisi’nden Ali Müfit Gürtuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.







Sonrasında ise Fazilet Partisi’nin içinden çıkan AKP’li Kadir Topbaş üç dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Şimdi ise İstanbul’un koltuğunda AKP’li Mevlüt Uysal oturuyor.





Yaklaşık 25 yıl boyunca, aynı siyasi gelenek İstanbul’u yönetti. Bu durum Başkent Ankara için ve Türkiye’deki birçok il ve ilçe için de geçerli.





Tüm bunlar bilinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Şehircilik Şurası”nda, şehirlerdeki betonlaşmayı ve yeşilin olmamasını eleştirmesi dikkat çekiyor.





Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi belediyecilik anlayışlarını eleştiriyor.