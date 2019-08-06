Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'a kalecisi Karius'tan kötü haber /06 Ağustos 2019 21:38

Beşiktaş'a kalecisi Karius'tan kötü haber

Transfer çalışmalarıyla kadrosunu güçlendirmeye çalışan Beşiktaş'a yeni sezon öncesi kalecisi Karius'tan kötü haber geldi.

SHABER3.COM

Beşiktaş, Loris Karius'un ön üst baldır adalesinde ikinci derecede zorlanma tespit edildiğini ve deneyimli kalecinin tedavisine başlandığını duyurdu. Karius'un yaklaşık olarak 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
 
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kalecimiz Loris Karius’un yapılan fizik muayene ve Almanya’da çekilen MR sonucuna göre ön üst baldır (rectus femoris) adalesinde grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş'a kalecisi Karius'tan kötü haber Sonraki Haber >>

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

Eşinin son anlarını izlerken neler hissetti?

Eşinin son anlarını izlerken neler hissetti?

Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!

Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!

Yıldırım'dan vatandaşa ilginç cevap!

Yıldırım'dan vatandaşa ilginç cevap!

Sen gerçeksin onlar yalan!

Sen gerçeksin onlar yalan!

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:26:48