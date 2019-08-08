Beşiktaş'a bir transfer de Fransa'dan...

Beşiktaş, Tyler Boyd, Douglas ve Victor Ruiz'den sonra dördüncü transferini yaptı. Siyah beyazlı takım, Guingamp forması giyen Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu renklerine bağladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlı takım Guingamp forması giyen Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu transfer etti.
"1 yıllığına kiraladık"
A Spor'a konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi, "Guingamp forması giyen sol bek Pedro Rebocho'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladık. Sağlık kontrollerinde sorun çıkmazsa transfer tamamlanacak." dedi.
Geçen sezon 8 asist yaptı
24 yaşındaki Portekizli sol bek Rebocho, geçtiğimiz sezon Guingamp formasıyla Ligue 1'de 36 maçta 8 asist yaptı.