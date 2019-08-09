Samanyolu Haber /Spor / Bayern Münih’ten 23 gollü galibiyet /09 Ağustos 2019 00:04

Bayern Münih’ten 23 gollü galibiyet

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Rottach-Egern ile oynadığı antrenman maçını 23-0 kazandı.

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Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Rottach-Egern ile oynadığı antrenman maçını 23-0 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bayern Münih, Rottach-Egern ile antrenman maçı gerçekleştirdi.

Bundesliga devi zayıf rakibi karşısında farklı bir skora imza atarken sahadan 23-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih ilk yarıda Sanchez (2), Dajaku, Lewandowski (3), Gnabry ve Tolisso (4) ile bulduğu gollerle 11-0’lık üstünlüğü sağladı.

İkinci yarıda da gol yağmuruna devam eden Münih, Müller (3), Wriedt (3), Goretzka (3), Dietrich (k.k.), Nollenberger ve Snigh’in attığı gollerle karşılaşmayı 23-0 kazandı.
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