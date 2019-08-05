Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş aradığı ismi İspanya'da buldu /05 Ağustos 2019 23:30

Beşiktaş aradığı ismi İspanya'da buldu

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesinde kadrosunu yenileme ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Siyah Beyazlılar aradığı bir ismi de İspanya'da buldu.

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Beşiktaş, Villareal’in 30 yaşındaki stoperi Victor Ruiz’i 3 yıllığına transfer etti. Oyuncuya 1,8 Milyon euro  verilirken İspanyol kulübüne de 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Dün Brescia karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyetin ardından teknik direktörü Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda Victor Ruiz anlaşmaya vardı.

beİN Sports’un haberine göre, Beşiktaş, Villarreal’in İspanyol sol stoperi 30 yaşındaki 3 yıllık imza atacağı duyuruldu.

YARIN İSTANBUL’A GELİYOR

Yarın Türkiye’ye gelmesi beklenen Victor Ruiz, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak. Villarreal’de geçen sezon 33 resmi maçta görev yapan 1,85 boyundaki Victor Ruiz bu karşılaşmaların hepsinde 90 dakika sahada kaldı. Beşiktaş’ın 30 yaşındaki oyuncu için 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncuya senelik 1,8 milyon euro vereceği kaydedildi.

VICTOR RUIZ NAPOLİ’DE YARIM SEZON OYNADI 

Victor Ruiz, 25 Ocak 1989 tarihinde İspanya’nın Esplugues de Llobregat kentinde dünyaya geldi. Ferran Martorell ve U.D. Cornellla takımlarında gençlik lisansıyla forma giydi. 2008 yılında Espanyol’un alt kadrosuna dahil olan Victor Ruiz, 2009 yılında as kadroda dikkat çekti.

2011 yılında 8,5 milyon euro bedelle İtalyan’nın Napol’i takımına transfer gerçekleşti. Burada yarım sezon forma giydikten sonra Valencia’ya 8 milyon euro bedelle giderek İspanya’ya geri döndü. Victor Ruiz, daha sonra Villareal’e kiralandı. Ardından da 2,7 milyon euro’ya bonservisi de alındı.
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