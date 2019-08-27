Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş 1 yıl içinde 4 yaş gençleşti /27 Ağustos 2019 00:24

Beşiktaş 1 yıl içinde 4 yaş gençleşti

Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın takımı gençleştirme operasyonu sürüyor.

SHABER3.COM

Transfer döneminde 30 yaş altı isimlerle görüşen ve anlaşmaya varan Beşiktaş, kadronun yaş ortalamasını düşürdü. Geçtiğimiz sene 29.8 olan yaş ortalaması, bu sezon 25.65’e geriledi. Beşiktaş'ın kadrosu geçen yıla oranla 4 yaş gençleşti. 

Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın takımı gençleştirme operasyonu sürüyor. Geçtiğimiz sezon başında 29.8 yaş ortalamasına sahip olan ve ligin en yaşlı ekiplerinden birisi olarak dikkat çeken Beşiktaş, geçen sezonun devre arasında ve sezon sonunda yollarını ayırdığı isimlerin yanı sıra, kadrosuna kattığı futbolcularla yaş ortalamasını 25.65’e kadar düşürdü. Takımdan gitmesi gündemde olan 32 yaşındaki Medel ve 35 yaşındaki Quaresma’nın da ayrılması halinde, kadronun yaş ortalaması 25’e gerileyecek. 

Gidenlerin yaş ortalaması 31.33 

Beşiktaş’ın geçen sezon gerek devre arasında, gerekse de sezon sonunda yollarını ayırdığı isimlerin yaş ortalaması 31.33 olarak dikkat çekti. Şayet giden oyuncuların arasında Medel ve Quaresma olursa, yaş ortalaması 31.71’e yükselecek. Pepe, Negredo, Adriano gibi birçok yıldızla yollarını ayıran siyah-beyazlıların bu sezon kadrosuna kattığı isimlerin yaş ortalaması ise 26.2. 30 yaşındaki Victor Ruiz, 29 yaşındaki Douglos, 24 yaşındaki Boyd, 24 yaşındaki Pedro Rebocho ve yine 24 yaşındaki Nkoudou’yu transfer eden Beşiktaş, takımın yaş ortalamasını 4 yaş küçülttü. Beşiktaş’tan gidenler ve kadroya dahil edilenler şu şekilde: 

Gelenler: 
Victor Ruiz (30) 
Douglos (28) 
Kevin Nkoudou (24) 
Tyler Boyd (24) 
Pedro Rebocho (24) 

Gidenler: 
Tolga Zengin (36) 
Pepe (36) 
Adriano (35) 
Tolgay Arslan (29) 
Ryan Babel (33) 
Gökhan Töre (27) 
Aras Özbiliz (29) 
Alvaro Negredo (34) 
Vagner Love (35) 
Mustafa Pektemek (31) 
Isimat Mirin (27) 
Cyle Larin (24)
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