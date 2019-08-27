Samanyolu Haber /Gündem / Hastane verisi: Bir ilçede 274 çocuk doğum yaptı! /27 Ağustos 2019 09:14

Hastane verisi: Bir ilçede 274 çocuk doğum yaptı!

Antalya Kepez Devlet Hastanesi’nde son iki yılda 274 çocuğun doğum yaptığı ortaya çıktı. Yaşları 14 ila 17 arasında değişen çocukların 115’i Türk, 159’u ise yabancı uyruklu. Antalya Barosu konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.

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Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul, aileler talep etse de etmese de yargıya intikal eden istismar olayları hakkında 'müdahillik' talebinde bulunduklarını anlattı.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, avukat Ertuğrul kanun gereği çocuk doğumu gerçekleştiren uzmanların tutanakları Cumhuriyet Savcılığı’na ya da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü’ne bildirmek mecburiyetinde olduğunun altını çizdi. 

SAVCILIĞA BİLDİRİLMESİ GEREKİYOR

Ertuğrul, polis ekiplerinin ise yabancı ya da Türk olduğuna bakmadan işlem başlatma mecburiyetinin bulunduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "Yabancı ülke vatandaşlarının sağlık güvenceleri ile ilgili sıkıntılar var. Tedavilerde çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyorlar, ancak doğum başka bir konu. Türkiye vatandaşı da olsa yabancı ülke vatandaşı da olsa çocukların korunması ilkesi gereği adli işlem başlatılıyor. Eğer doğumlar gizlenmezse mutlaka hukuki süreç işletiliyor."

SURİYELİ ÇOCUKLAR İSTİSMAR EDİLİYOR

Son yıllarda başta yabancı çocuklar olmak üzere çocuk istismarına dair çok sayıda olayın takipçisi olduklarını aktaran Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Ertuğrul, "Kumluca’da istismara uğrayan Suriyeli çocuk olayı hakkında sorumluları şikâyet ettik. Suriyeli bir çocuğun dört hastaneye götürüldüğü ve kabul edilmediği iddialarının ardından suç duyurusunda bulunduk. Aileler olayın üstünü örtmek istese bile biz buna müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

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