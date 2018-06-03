Beş yıldır reklamı var aşısı kendisi yok.... Şimdiden 3 kişi öldü....

Havaların ısınmasıyla birlikte Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi görüp hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Yaklaşık 10 gün önce Koyulhisar ilçesinde 1’i çocuk 2 kişi kene ısırması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.





Son olarak KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 59 yaşındaki vatandaş, hayatını kaybetti.









Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık 5 yıldır aşı için çalışma yapıldığı aktarılıyor fakat henüz aktif bir aşı bulunamadı. Her yıl Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamalarla hastalığının aşısında sona yaklaşıldığını basın toplantıları ile açıklaması dikkat çekiyor.