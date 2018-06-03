Samanyolu Haber /Gündem / LGS soruları sızdırıldı mı? /03 Haziran 2018 14:35

LGS soruları sızdırıldı mı?

Liseye Giriş Sınavı'nın (LGS) dünkü oturumunda soruların sızdırılmış olabileceği iddia edildi.

SHABER3.COM

TEOG'un yerine düzenlenmeye başlanan LGS 'nin ilk sınavı dün gerçekleştirildi. 1 milyona yakın öğrencinin katılım gösterdiği sınav iki oturum şeklinde yapıldı. 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği sınavda toplam 90 soru soruldu ve sınav 12.30'da sona erdi.

SORULAR SIZDIRILDI İDDİASI

Oyuncu Hakan Yılmaz , kişisel Twitter hesabından soruların sızdırılmış olabileceğini iddia etti. Yılmaz’ın paylaştığı görüntüde, sınavın 30. dakikasında velilerden birinin telefonuna sınav sorularının geldiği görünüyor. Bu olayla birlikte akıllara geçmişte olduğu gibi ‘Sınav kitapçığı sızdı mı? sorusunu getirdi.

İşte Hakan Yılmaz’ın o paylaşımı...


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber LGS soruları sızdırıldı mı? Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın dövizinizi bozdurun çağrısına vatandaş ne dedi?

Erdoğan'ın dövizinizi bozdurun çağrısına vatandaş ne dedi?

Bir anda yolun ortasına indi!

Bir anda yolun ortasına indi!

‘Muhalefet ikinci turu istiyor’ diyen Bozdağ’a cevap

‘Muhalefet ikinci turu istiyor’ diyen Bozdağ’a cevap

Hocaefendi'yi kimler ziyaret etti, hangi bakan gece boyu randevu bekledi?

Hocaefendi'yi kimler ziyaret etti, hangi bakan gece boyu randevu bekledi?

AKP'li belediye çöp kamyonuyla Akşener'in yolunu kesti

AKP'li belediye çöp kamyonuyla Akşener'in yolunu kesti

Uzaya köprü yapılıyor ne düşünüyorsunuz?

Uzaya köprü yapılıyor ne düşünüyorsunuz?

Fakıbaba: Benim de çok şeyimde değil yani

Fakıbaba: Benim de çok şeyimde değil yani

AKPli'den Saadet Partili'ye: Ben senin kardeşin değilim

AKPli'den Saadet Partili'ye: Ben senin kardeşin değilim

Erdoğan İnce'ye yüklendi, 2. Ordu komutanı alkışladı

Erdoğan İnce'ye yüklendi, 2. Ordu komutanı alkışladı

Erdoğan'dan bedelli askerlikte U dönüşü

Erdoğan'dan bedelli askerlikte U dönüşü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:34:19