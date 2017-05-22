Samanyolu Haber /Gündem / Berat'ın kaçırdığı paralar Spiegel'e de haber oldu /22 Mayıs 2017 20:55

Berat'ın kaçırdığı paralar Spiegel'e de haber oldu

Spiegel Online ''Erdoğan'ın damadı ve Dubai'deki milyonlar'' haberini manşetine taşıdı. Habere göre Albayrak Dubai'deki paralarını kaçırmak için birçok dolanbaşlı yoldan geçti

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Maximilian Popp, Zeynap Şentek ve Craig Shaw'ın haberinde ''Malta Dosyaları'' ile ortaya dökülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Dubai'de yatan milyonlarca avroluk hesabının Türkiye'ye aktarılması işleniyor.

Dubai'deki yüklü paranın Türkiye'ye aktarılmasında ortaya çıkan ''yüzde 20 vergi ödenmesi'' zorunluluğunun 'aşılması' konusundaki uluslararası mali oyunları ortaya seriyorlar.

ÇALIK HOLDİNG'İN YURT DIŞI İŞLERİNİ ŞAFAK KARAASLAN YÖNETİYOR

Berat Albayrak'ın Çalık Holdingi'nin yurt dışı işlerine bakan Şafak Karaaslan'ın Dubai'deki paraları önce Malta'ya aktarması, ardından Malta'daki paraların İsveç'de kurulan 4 ayrı paravan şirket üzerine aktarılarak, aklanma işlemlerine yer veriliyor sözü geçen makalede.

Malta'daki mevcut yasaya göre, ülkede kalıcı oturumu olmayıp, düzenli bir işletmesi olmayanlar için para transferlerinde yüzde 35'lik vergi uygulandığı, paranın tamamının çekilmesi durumunda ise toplam miktarın yüzde 80'inin iade edildiği kaydediliyor.

2015'de İsveç'de oluşturulan 4 paravan şirkete 2016'da 8 yenisinin eklendiği de belirtiliyor. Bu yolla, paraların Türkiye'ye aktarılmasında herhangi bir zorlukla karşılaşılmasının önüne geçilmesinin umulduğu kaydediliyor.

YENİ VERGİ YASASI 15 TEMMUZ'DAN SONRA GEÇTİ

15 Temmuz darbe girişiminden önce (14 Temmuz'da) TBMM'nin gündemine gelen ''yeni vergi yasası'' ile Berat Albayrak'ın yurt dışındaki paralarının yüzde 20 vergi süzgecine girmeden ülkeye sokulmasının hesaplandığı ancak muhalefetin bu yasayı engelleme çabası sonucunda sıkıntı ile karşılaştığı belirtilen haberde, 15 Temmuz darbe girişiminin kargaşası içinde yasanın sorunsuz geçirildiği de belirtiliyor.
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