Enes Kanter: Sorun Endonezya'da başladı, beni kaçırmaya çalıştılar

Enes Kanter, ABD'nin önde gelen televizyon kanallarından CBS'de sabah programına katılarak başından geçenleri anlattı.

Sunucu: Hikâyenden çok etkilendim. Pasaportun olmadan nasıl ABD'ye geri gelebildin?





Kanter: Öncelikle ABD Güvenlik Teşkilatı'na teşekkür etmek istiyorum, Oklahama City Thunder'a (oyuncusu olduğu takım), NBA'e, NBPA'e (ABD Basketbol Federasyonu), çünkü hepsi bir takım gibi çalıştı adeta. Gerçekten çılgın bir andı.





Sunucu: Sen Romanya'da olduğunu söyledin ama problem daha önce başladı galiba?





Kanter: Asıl problem Endonezya'da başladı. Gece 2, 2 buçuk civarı uyuyordum, menajerim kapımı çaldı ve şöyle dedi:





Endonezya gizli servisi seni arıyor. Çünkü Türk hükümeti onlara benim tehlikeli biri olduğumu söylemiş. Ne yapacağımızı bilemedik, bir şekilde ülkeden kaçmak zorunda kaldık. Önce Singapur'a gittik, sonra da Romanya'ya.





"ERDOĞAN'IN PERDE ARKASINDA NELER YAPTIĞINI SİZ DÜŞÜNÜN"





Öte yandan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kanter, "Erdoğan dünyanın gözü önünde korumalarına göstericileri dövme emri verdi. Bunu Washington'da herkesin gözü önünde yaptı. Perde arkasında neler yaptığını siz düşünün" diye konuştu.