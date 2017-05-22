Samanyolu Haber /Gündem / Enes Kanter: Sorun Endonezya'da başladı, beni kaçırmaya çalıştılar /22 Mayıs 2017 20:45

Enes Kanter: Sorun Endonezya'da başladı, beni kaçırmaya çalıştılar

Romanya'da havalimanında pasaportuna el konulan NBA oyuncusu Enes Kanter, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kanter, sorunun Endonezya'da başladığını ve Endonezya Gizli Servisi peşine takılınca Endonezya'dan kaçmak zorunda kaldığını açıkladı.

Enes Kanter: Sorun Endonezya'da başladı, beni kaçırmaya çalıştılar

Dünyaca ünlü basketbolcu Enes Kanter'in pasaportuna Romanya Havalimanı'nda el konulmuştu. Pasaportunun Türkiye tarafından iptal edildiğini ve bu yüzden alıkonulduğunu açıklayan Kanter, Twitter hesabından bir video paylaşarak yaşadığı olayı duyurmuştu.

Enes Kanter, ABD'nin önde gelen televizyon kanallarından CBS'de sabah programına katılarak başından geçenleri anlattı. 

Sunucu: Hikâyenden çok etkilendim. Pasaportun olmadan nasıl ABD'ye geri gelebildin?  

Kanter: Öncelikle ABD Güvenlik Teşkilatı'na teşekkür etmek istiyorum, Oklahama City Thunder'a (oyuncusu olduğu takım), NBA'e, NBPA'e (ABD Basketbol Federasyonu), çünkü hepsi bir takım gibi çalıştı adeta. Gerçekten çılgın bir andı.

Sunucu: Sen Romanya'da olduğunu söyledin ama problem daha önce başladı galiba?

Kanter: Asıl problem Endonezya'da başladı. Gece 2, 2 buçuk civarı uyuyordum, menajerim kapımı çaldı ve şöyle dedi:

Endonezya gizli servisi seni arıyor. Çünkü Türk hükümeti onlara benim tehlikeli biri olduğumu söylemiş. Ne yapacağımızı bilemedik, bir şekilde ülkeden kaçmak zorunda kaldık. Önce Singapur'a gittik, sonra da Romanya'ya.

"ERDOĞAN'IN PERDE ARKASINDA NELER YAPTIĞINI SİZ DÜŞÜNÜN"

Öte yandan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kanter, "Erdoğan dünyanın gözü önünde korumalarına göstericileri dövme emri verdi. Bunu Washington'da herkesin gözü önünde yaptı. Perde arkasında neler yaptığını siz düşünün" diye konuştu.

Aktifhaber
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Enes Kanter: Sorun Endonezya'da başladı, beni kaçırmaya çalıştılar

Enes Kanter: Sorun Endonezya'da başladı, beni kaçırmaya çalıştılar

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